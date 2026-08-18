Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε χάρτη που δείχνει τα Στενά του Ορμούζ ως «νέο έδαφος των ΗΠΑ» -Δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν - iefimerida.gr

Ανάρτηση στο Truth Social με χάρτη που απεικονίζει τα Στενά του Ορμούζ ως νέα αμερικανική κτήση ανέβασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εγκαταλείπει την ιδέα, την οποία ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη την περασμένη Παρασκευή και επανέλαβε χθες στο Οβάλ Γραφείο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δημοσίευσε έναν χάρτη της στρατηγικής θαλάσσιας διαδρομής, στον οποίο αναγράφεται η ένδειξη «νέο έδαφος των ΗΠΑ».

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Η ανάρτηση, η οποία δεν συνοδεύεται από λεζάντα, έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι «σύντομα» θα ανακηρύξει τη ζωτικής σημασίας πλωτή οδό ως αμερικανικό έδαφος, καθώς η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σχεδόν εξάμηνης σύγκρουσής τους.

Παραμένει ασαφές πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει ο Τραμπ την κίνηση αυτή, καθώς έχει επανειλημμένα διατυπώσει σκληρές απειλές κατά του Ιράν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι οποίες τελικά δεν υλοποιήθηκαν.



Ο Τραμπ δήλωσε επίσης, με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, ότι οι ΗΠΑ δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ παραμένει σε «πλήρη ισχύ ⁠και εφαρμογή».

Πρόσθεσε πως τα Στενά παραμένουν «ανοιχτά και λειτουργικά» και πως οι νάρκες στη θαλάσσια οδό «έχουν αφαιρεθεί ή ανατιναχθεί».

