Ο Ντόναλντ Τραμπ διαφώνησε με τον αρχιτέκτονα του Λευκού Οίκου για το μέγεθος της τεράστιας αίθουσας χορού - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αρχιτέκτονας που κατασκευάζει την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου διαφώνησαν για το μέγεθος του έργου, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ της Washington Post.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, η Washington Post μίλησε με αρκετές ανώνυμες πηγές που ισχυρίστηκαν ότι ο 79χρονος πρόεδρος και ο James C. McCrery II δεν συμφωνούν όσον αφορά το πόσο μεγάλος θα πρέπει να είναι ο νέος χώρος. Η Post ανέφερε ότι ο 60χρονος McCrery ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η προσθήκη των 8.361 τ.μ θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τα 5.110 τ.μ του Λευκού Οίκου, παραβιάζοντας έναν γενικό αρχιτεκτονικό κανόνα να μην κατασκευάζεται τίποτα που θα επισκίαζε το κεντρικό κτίριο.

Aξιωματούχος του Λευκού Οίκου σε δήλωση στο PEOPLE τόνισε: «Ο McCrery ήταν και συνεχίζει να είναι σύμβουλος στο έργο της αίθουσας χορού. Όπως συμβαίνει με κάθε κτίριο, υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ του διευθυντή και του αρχιτέκτονα». «Όλα τα μέρη είναι ενθουσιασμένα για την υλοποίηση του οράματος του Προέδρου για αυτό που θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη προσθήκη στον [Λευκό Οίκο] μετά το Οβάλ Γραφείου», πρόσθεσε.

Ο McCrery είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει το έργο ως «όμορφη και απαραίτητη ανακαίνιση του Σπιτιού του Λαού». Το κτίριο της αίθουσας χορού ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Ιουλιο.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είχαν δηλώσει ότι ο Τραμπ ήθελε τον μεγαλύτερο χώρο επειδή οι καλεσμένοι έπρεπε να χρησιμοποιούν μια «μεγάλη και αντιαισθητική τέντα» σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν έξω από το κτίριο του Λευκού Οίκου.

«Η Αίθουσα Χορού του Λευκού Οίκου θα είναι ουσιαστικά ξεχωριστή από το κεντρικό κτίριο του Λευκού Οίκου, αλλά ταυτόχρονα, το θέμα και η αρχιτεκτονική της κληρονομιά θα είναι σχεδόν πανομοιότυπα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Τα σχέδια Τραμπ για την αίθουσα χορού

Το σχέδιο του Τραμπ για το πολλών εκατομμυρίων δολαρίων έργο περιλαμβάνει μια τεράστια αίθουσα χορού και περίτεχνες χρυσές λεπτομέρειες. Η αίθουσα χορού θα περιλαμβάνει επίσης χρυσούς πολυελαίους, μια περίτεχνη οροφή με καμάρες, ελληνικές κορινθιακές κολώνες και ψηλά τοξωτά παράθυρα σε κάθε τοίχο, εκτός από χώρο για αρκετά στρογγυλά τραπέζια και χρυσές καρέκλες.