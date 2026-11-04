Ανταπόκριση από ΗΠΑ: «Μπλε τσουνάμι» στις ενδιάμεσες εκλογές, βαρύ πλήγμα για Τραμπ -Άμεση ανάλυση του αποτελέσματος, τι σημαίνει - iefimerida.gr

Το «μπλε τσουνάμι» των Δημοκρατικών ήρθε και σάρωσε και τα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου, επιβεβαιώνοντας τις δημοσκοπήσεις για τιςενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν και τη Βουλή και τη Γερουσία, καταφέρνοντας ένα βαρύ πολιτικό πλήγμα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επιτυχίες τους σε παραδοσιακά ρεπουμπλικανικές πολιτείες και οι ανατροπές σε σημαντικές πολιτείες στην εκλογή κυβερνητών διαμορφώνουν μια δύσκολη πολιτική πραγματικότητα για τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την τελευταία διετία της προεδρικής του θητείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονη ανατροπή της πλειοψηφίας σε Βουλή και Γερουσία

Η ταυτόχρονη ανατροπή της πλειοψηφίας σε Βουλή και Γερουσία υπέρ του κόμματος της αντιπολίτευσης είχε συμβεί τελευταία φορά στις ενδιάμεσες εκλογές του 2006. Τότε, οι Δημοκρατικοί απέσπασαν και τα δύο νομοθετικά σώματα από τους Ρεπουμπλικανούς, κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου Τζορτζ Μπους, περιορίζοντας τα περιθώρια προώθησης της πολιτικής του για την τελευταία διετία της προεδρίας του.

Στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί απέσπασαν επτά έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς. Στη Βόρεια Καρολίνα, ο Ρόι Κούπερ νίκησε τον Μάικλ Γουάτλι, ενώ στη Νότια Καρολίνα η Άνι Άντριους επικράτησε της Νταρλίν Γκράχαμ. Στο Τέξας, ο Τζέιμς Ταλαρίκο κέρδισε τον Κεν Πάξτον και στο Οχάιο ο Σέροντ Μπράουν τον Τζον Χάστεντ. Στο Κάνσας, ο Άνταμ Χάμιλτον νίκησε τον Ρότζερ Μάρσαλ, ενώ στην Aϊόβα ο Τζος Τούρεκ επικράτησε της Άσλεϊ Χίνσον. Στο Μέιν, ο Τρόι Τζάκσον νίκησε την επί σειρά ετών Ρεπουμπλικανή γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς.

Η ανταπόκριση της Γεωργίας Γαραντζιώτη από τις ΗΠΑ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε live εδώ όλες τις εξελίξεις στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Στα χέρια των Δημοκρατικών το Τέξας και το Κάνσας μετά από δεκαετίες

Το Τέξας και το Κάνσας εξέλεξαν Δημοκρατικούς γερουσιαστές για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες. Η γεωγραφική έκταση των ανατροπών, από τον αμερικανικό Νότο έως τις κεντρικές πολιτείες και τη Νέα Αγγλία, προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στις απώλειες των Ρεπουμπλικανών και δείχνει ότι η πίεση προς το κυβερνών κόμμα υπερβαίνει τις ιδιαιτερότητες μεμονωμένων υποψηφιοτήτων.

Στο Μίσιγκαν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ είναι πιθανό να επικρατήσει στην αναμέτρηση για τη Γερουσία.

Στο Τέξας, η ανατροπή είναι διπλή. Εκτός από τη νίκη Ταλαρίκο για τη Γερουσία, η Δημοκρατική Τζίνα Ινοχόσα επικράτησε του κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ, ο οποίος διεκδικούσε τέταρτη θητεία. Η εκλογή της τερματίζει την επί τρεις δεκαετίες κατοχή της θέσης από τους Ρεπουμπλικανούς. Η Ινοχόσα γίνεται η πρώτη Λατίνα που εκλέγεται στο αξίωμα του κυβερνήτη στο Τέξας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν την Τζόρτζια και το Οχάιο

Οι Ρεπουμπλικανοί χάνουν επίσης σε επίπεδο κυβερνήτη την Τζόρτζια και το Οχάιο. Στην Τζόρτζια, η πρώην δήμαρχος της Ατλάντα Κίσα Λανς Μπότομς νίκησε τον Ρικ Τζάκσον και γίνεται η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης αμερικανικής πολιτείας. Στο Οχάιο, η πρώην επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών της πολιτείας Έιμι Άκτον επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Βίβεκ Ραμασουάμι. Αντίθετα, στη Φλόριντα οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν τη θέση με τη νίκη του Μπάιρον Ντόναλντς απέναντι στον Ντέιβιντ Τζόλι.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων όλα δείχνουν ότι έχουμε πλέον δημοκρατική πλειοψηφία, με σημαντικές ήττες των Ράιαν Μακένζι, Σκοτ Πέρι και Ρομπ Μπρέσναχαν στην Πενσιλβάνια και του Τομ Κιν στο Νιου Τζέρσεϊ, καθώς και κατακτήσεις εδρών από τους Δημοκρατικούς στη Βόρεια Καρολίνα και στο Κεντάκι.

Ανοίγει ο δρόμος για τον Χακίμ Τζέφρις των Δημοκρατικών να διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής

Η προβλεπόμενη ανάκτηση της Βουλής από τους Δημοκρατικούς ανοίγει παράλληλα τον δρόμο στον επικεφαλής τους στο σώμα, Χακίμ Τζέφρις, να διεκδικήσει την προεδρία της. Εφόσον εκλεγεί από τους βουλευτές, θα γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ιστορία των ΗΠΑ. Ο Τζέφρις έχει παρουσιάσει ατζέντα για τις πρώτες 100 ημέρες, με έμφαση στη μείωση του κόστους ζωής και στην ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου της κυβέρνησης Τραμπ.

Η οικονομική δυσαρέσκεια αποτελεί βασικό υπόβαθρο της εκλογικής μεταβολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πίεση από τις υψηλές τιμές και η απαίτηση για ισχυρότερο έλεγχο της προεδρικής εξουσίας αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες της ψήφου. Παράλληλα, καταγράφεται απομάκρυνση νέων και ισπανόφωνων ψηφοφόρων από τους Ρεπουμπλικανούς σε σύγκριση με το 2024, εξέλιξη που δοκιμάζει τη συνοχή της εκλογικής συμμαχίας του Τραμπ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα περισσότερα exit polls, η αποδοχή του Τραμπ καταγράφεται στο 38%. Ο ίδιος επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από τις απώλειες, υποστηρίζοντας ότι, εάν ήταν υποψήφιος, «θα είχαμε κερδίσει με συντριπτική διαφορά!». Ωστόσο, συνεχάρη τους Δημοκρατικούς και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί μαζί τους.

Τι σημαίνει για τη διακυβέρνηση η αλλαγή της πλειοψηφίας μετά τη νίκη των Δημοκρατικών

Η αλλαγή πλειοψηφίας και στα δύο σώματα δημιουργεί ουσιαστικά διαφορετικές συνθήκες διακυβέρνησης. Οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να εμποδίζουν την έγκριση δικαστικών και ανώτερων κυβερνητικών διορισμών στη Γερουσία, ενώ στη Βουλή θα αποκτήσουν τον έλεγχο των επιτροπών και τη δυνατότητα έναρξης κοινοβουλευτικών ερευνών. Παράλληλα, η προώθηση της νομοθετικής ατζέντας του προέδρου θα απαιτεί συμφωνίες με την αντιπολίτευση, αυξάνοντας τόσο την ανάγκη συμβιβασμών όσο και το ενδεχόμενο πολιτικού αδιεξόδου.

Το εύρος των δημοκρατικών επιτυχιών δεν αρκεί, πάντως, για να τεκμηριώσει μια μόνιμη πολιτική μετατόπιση των συγκεκριμένων πολιτειών. Το ζητούμενο για τους Δημοκρατικούς είναι πλέον να μετατρέψουν την εκλογική δυσαρέσκεια σε σταθερή υποστήριξη, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί καλούνται να αποτιμήσουν τόσο τις επιλογές υποψηφίων όσο και το πολιτικό κόστος της σύνδεσής τους με τον πρόεδρο.