Νταν Ντρίσκολ: Ποιος είναι ο «άνθρωπος των drones» του Τραμπ, που έχει κρίσιμο ρόλο στις συνομιλίες για την Ουκρανία - iefimerida.gr

Όταν οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας πήραν αναπάντεχη τροπή την προηγούμενη εβδομάδα με τη διαρροή του ειρηνευτικού σχεδίου από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε ένα ασυνήθιστο πρόσωπο για μια σειρά συναντήσεων.

Ο 39χρονος Νταν Ντρίσκολ, ο νεότερος υπουργός Στρατού στην ιστορία των ΗΠΑ, βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο της διεθνούς σκηνής, συμμετέχοντας σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας.

Αρχικά γνωστός ως «ο άνδρας των drones» του Τραμπ για την έμφαση του στις νέες τεχνολογίες μάχης, ο Ντρίσκολ δεν είχε προηγούμενη εμπειρία σε διεθνή διπλωματία. Ωστόσο, μετά τη διαρροή του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ και της Ρωσίας, πραγματοποίησε απροσδόκητη επίσκεψη στο Κίεβο, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ζελένσκι και συμμετείχε σε συζητήσεις για την αναθεώρηση του σχεδίου.

Μέχρι πρόσφατα, ήταν περισσότερο γνωστός για ζητήματα προϋπολογισμού, προσωπικού και προμηθειών στον μεγαλύτερο κλάδο του στρατού.

Ο Ντρίσκολ δεν φαίνεται να έχει εκτενή εμπειρία στις σχέσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία, ούτε σε διεθνή διπλωματία, και δεν κατείχε δημόσιο αξίωμα.

Στενός σύμμαχος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς



Ο Ντρίσκολ, που υπηρέτησε στον στρατό από το 2007 και συμμετείχε σε αποστολή στο Ιράκ, είναι στενός φίλος και συνεργάτης του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς. Η σχέση τους τον έφερε στο προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ και στη συνέχεια στην ηγεσία του στρατού των ΗΠΑ.

Όπως ο Βανς, έτσι και ο Ντρίσκολ σπούδασε σε δημόσιο πανεπιστήμιο πριν ενταχθεί στον στρατό και στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο Νομικής στο Πανεπιστήμιο Yale. Και οι δύο εργάστηκαν στη χρηματοοικονομική αγορά μετά τις σπουδές τους.

Γνωρίστηκαν μέσω ομάδας φοιτητών βετεράνων στο Yale, όπου ο Βανς έγινε μέντορας και φίλος του Ντρίσκολ. Το καλοκαίρι του 2024, ενώ ο Ντρίσκολ βρισκόταν με την οικογένειά του στην Ελβετία, ο Βανς τον κάλεσε για να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ ως υποψήφιος αντιπρόεδρος.

Η στρατιωτική και πολιτική καριέρα του Ντρίσκολ -﻿«Η νίκη θα έρθει με λογισμικό, όχι με αίμα στρατιωτών»

Παράλληλα με τις διπλωματικές του δραστηριότητες, ο Ντρίσκολ προωθεί την τεχνολογική αναβάθμιση του στρατού, προτείνοντας τη χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης στη μάχη, υποστηρίζοντας ότι «η νίκη θα έρθει με λογισμικό, όχι με αίμα στρατιωτών».

Τα επιτεύγματα του Ντρίσκολ:

Στρατός : Αξιωματικός από το 2007, ηγήθηκε μονάδας ιππικού και υπηρέτησε στο Ιράκ το 2009.

: Αξιωματικός από το 2007, ηγήθηκε μονάδας ιππικού και υπηρέτησε στο Ιράκ το 2009. Υπουργός Στρατού : Γρήγορη έγκριση από τη Γερουσία.

: Γρήγορη έγκριση από τη Γερουσία. Άλλες θέσεις: Διευθύνων υπηρεσίας του ATF και κύριος παράγοντας στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε αμερικανικές πόλεις.

Η επίσκεψη στην Ουκρανία

Αρχικά δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες ανατέθηκαν στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ. Μετά τη διαρροή του σχεδίου των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ντρίσκολ έκανε απροσδόκητη επίσκεψη στο Κίεβο, συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ζελένσκι και συμμετείχε σε δεξιώσεις και συναντήσεις για την αναθεώρηση του ειρηνευτικού πλαισίου.

Στη συνέχεια, συμμετείχε σε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους στο Άμπου Ντάμπι, ενώ παράλληλα ο Τραμπ όρισε τον Γουίτκοφ για συναντήσεις με τον Πούτιν στη Μόσχα.

Ντρίσκολ: Το ανερχόμενο αστέρι της αμερικανικής διπλωματίας και Άμυνας

Οι αναλυτές που επικαλείται το BBC εκτιμούν ότι η πρόσφατη δραστηριότητά του μπορεί να τον οδηγήσει σε μεγαλύτερο ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ή ακόμη και σε θέση υπουργού Άμυνας στο μέλλον. Ο Ντρίσκολ φαίνεται να συνδυάζει στρατιωτική εμπειρία, τεχνολογικό όραμα και στενές σχέσεις με την κορυφή της αμερικανικής πολιτικής σκηνής. Θεωρείται πιθανός μελλοντικός επικεφαλής διπλωματίας για την Ουκρανία ή ακόμη και υποψήφιος υπουργός Άμυνας και διαθέτει έμφαση στις τεχνολογίες μάχης όπως drones, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή μάχη.

Ο Νταν Ντρίσκολ αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο δυναμικά και αινιγματικά πρόσωπα της αμερικανικής στρατιωτικής και διπλωματικής σκηνής, συνδυάζοντας στρατιωτική εμπειρία, τεχνολογικό όραμα και στενές σχέσεις με κορυφαίους πολιτικούς παράγοντες.