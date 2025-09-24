Ντάλας: «Ιδεολογικό το κίνητρο» του δράστη -Στόχευε κυβερνητικούς αξιωματούχους, τι έγραφε στους κάλυκες - iefimerida.gr

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι κάλυκες που ανακτήθηκαν από την ένοπλη επίθεση σε εγκατάσταση της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) στο Ντάλας, μετέφεραν μηνύματα «κατά της ICE».

Ο διευθυντής του FBI , Κας Πατέλ, επιβεβαίωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά μια αρχική εξέταση των στοιχείων δείχνει ένα «ιδεολογικό κίνητρο πίσω από αυτή την επίθεση».

Ένας από τους άχρηστους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο ήταν χαραγμένος με τη φράση «anti-ICE».

Ο γερουσιαστής του Τέξας, Τεντ Κρουζ, καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι «η πολιτικά υποκινούμενη βία είναι λάθος» και προσθέτοντας: «Οι πολιτικοί αντίπαλοι δεν είναι Ναζί. Πρέπει να συνεργαστούμε χωρίς να δαιμονοποιούμε και να επιτιθέμεθα ο ένας στον άλλον».

Σύμφωνα με τη Daily Mail, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και δύο σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στις εγκαταστάσεις της ICE του Τέξας γύρω στις 6:40 π.μ. Ο ύποπτος, ως ελεύθερος σκοπευτής, της επίθεσης, αυτοπυροβολήθηκε και βρέθηκε νεκρός σε κοντινή ταράτσα.

Όπως αποκαλύπτει το μέσο, ο δράστης της επίθεσης ταυτοποιήθηκε ως ο 29χρονος Τζόσουα Τζαν, ενώ η ICE ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο ελεύθερος σκοπευτής «πυροβόλησε αδιακρίτως».



Μηνύματα κατά του ICE βρέθηκαν σε σφαίρες, λέει το FBI

Ο Τζο Ρόθροκ, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του FBI στο Ντάλας, χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση στην ICE ως πράξη «στοχευμένης βίας».

«Μπορώ να επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή ότι το FBI διερευνά αυτό το περιστατικό ως πράξη στοχευμένης βίας», είπε.

Αποκάλυψε ότι οι σφαίρες που βρέθηκαν κοντά στον δράστη περιείχαν μηνύματα «κατά του ICE».

«Τα πρώτα στοιχεία που έχουμε δει από τα φυσίγγια που βρέθηκαν κοντά στον ύποπτο για τη δράση, περιείχαν μηνύματα κατά της ICE», δήλωσε ο Ρόθροκ.