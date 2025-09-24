Συναγερμός στο Ντάλας: Ελεύθερος σκοπευτής άνοιξε πυρ σε εγκαταστάσεις της ICE- Τουλάχιστον 3 τραυματίες - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε σε εγκαταστάσεις της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών) στο Ντάλας, μετά από πυροβολισμούς.



Το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του Τέξας, γύρω στις 7 το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα).



Νεκρός ο δράστης και ένας εκ των τραυματιών

Όπως μεταδίδει το Fox 4 επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας, ο ύποπτος ήταν ελεύθερος σκοπευτής σε ταράτσα, οπλισμένος με τουφέκι. Ο δράστης, που αναγνωρίστηκε από την αστυνομία ως λευκός άνδρας, πέθανε από αυτοπυροβολισμό στο κεφάλι καθώς οι πράκτορες πλησίαζαν.

Τα τρία θύματα ήταν κρατούμενοι υπό την επιτήρηση της ICE. Ένα από τα θύματα επιβεβαιώθηκε νεκρό, ενώ η αστυνομία αναφέρει ότι τρία ή τέσσερα ακόμη άτομα δέχθηκαν πυρά.