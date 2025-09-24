Ντάλας: Ελεύθερος σκοπευτής άνοιξε πυρ σε εγκαταστάσεις της ICE -Ένας νεκρός και δύο τραυματίες, αυτοκτόνησε ο δράστης - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε σε εγκαταστάσεις της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) στο Ντάλας, μετά από πυροβολισμούς.



Το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του Τέξας, γύρω στις 7 το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα).



Νεκρός ο δράστης και ένας εκ των τραυματιών

Όπως μεταδίδει το Fox 4, επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας, ο ύποπτος ήταν ελεύθερος σκοπευτής σε ταράτσα, οπλισμένος με τουφέκι.

Ο δράστης, που αναγνωρίστηκε από την αστυνομία ως λευκός άνδρας, σκοτώθηκε από αυτοπυροβολισμό στο κεφάλι, καθώς οι πράκτορες πλησίαζαν.

Τρία άτομα δέχτηκαν τα πυρά του, με ένα από αυτά να επιβεβαιώνεται πως είναι νεκρός, ενώ οι άλλοι δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από την αστυνομία.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ένας ύποπτος άνοιξε πυρ εναντίον ενός δημόσιου κτιρίου από ένα άλλο κτίριο. Δύο άνθρωποι με τραύματα από πυροβολισμούς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ένα θύμα σκοτώθηκε επί τόπου. Ο ύποπτος είναι νεκρός», έγραψε η αστυνομία του Ντάλας στην πλατφόρμα Χ.

Η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ατά τη διάρκεια πυρών που ερρίφθησαν σε κέντρο κράτησης της ομοσπονδιακής αστυνομίας για τη μετανάστευση (ICE) στο Ντάλας.

«Οι λεπτομέρειες παραμένουν αδιευκρίνιστες αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι αρκετοί οι τραυματίες ή οι νεκροί. Αυτός που πυροβόλησε αυτοκτόνησε στρέφοντας το όπλο επάνω του»", έγραψε στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι το κίνητρο παραμένει άγνωστο.

«Η εμμονική επίθεση κατά των αρχών επιβολής του νόμου, κυρίως κατά της ICE, πρέπει να σταματήσει. Προσεύχομαι για όλους όσοι τραυματίστηκαν σε αυτή την επίθεση και για τις οικογένειές τους», έγραψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στην πλατφόρμα X, απαντώντας στην Νόεμ.