Νότια Κορέα: Πρωτοφανής, ολοήμερη απεργία στη Hyundai -για πρώτη φορά τα 10 τελευταία χρόνια - iefimerida.gr

Σε μία πρωτοφανή απεργιακή κινητοποιήση προχωρούν σήμερα δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι της αυτοκινητοβιομηχανίας Hyundai Motor στη Νότια Κορέα, για πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια.

Καθώς οι μακρές συνομιλίες (από τον Μάιο) μεταξύ του σωματείου και της διοίκησης της Hyundai Motor για τους μισθούς δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία, περίπου 40.000 εργάτες και εργαζόμενοι γραφείου συμμετέχουν στην ολοήμερη απεργία, η οποία αναμένεται να παραλύσει την παραγωγή του ομίλου σε όλα τα εργοστάσιά του στη Νότια Κορέα.

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Οι εργαζόμενοι στην Hyundai ζητούν αύξηση των πριμ αποδοτικότητας και του ορίου συνατξιοδότησης , με φόντο ανησυχίες και διεκδικήσεις που τροφοδοτούνται από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Το συνδικάτο ζητάει κυρίως αύξηση κατά 50% των πριμ αποδοτικότητας και αύξηση κατά δύο χρόνια της συντάξιμης ηλικίας ώστε οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν για περισσότερο χρόνο μισθό.



Η Hyundai Motor δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως δεν μπορεί «να δεχθεί τις απαιτήσεις του συνδικάτου»,.

Μια τέτοια αύξηση των πριμ «δεν αποτελεί υπερβολική απαίτηση», με δεδομένα τα κέρδη που έχει ο όμιλος, επέμεινε το συνδικάτο σε ανακοίνωσή του.



Οι ανυσηχίες των εργαζομένων για την ανάπτυξη των ρομπότ

Οι εργαζόμενοι είχαν ήδη πραγματοποιήσει τον Ιούλιο τετράωρες στάσεις εργασίας για τρεις ημέρες, όμως πάνε 10 χρόνια που δεν είχαν απεργήσει ολόκληρη ημέρα.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με φόντο αυξανόμενες ανησυχίες αναφορικά με την ασφάλεια της απασχόλησης στον τομέα, δεδομένων των προόδων της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

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Η Hyundai προβλέπει να αναπτύξει από το 2028 ανθρωπόμορφα ρομπότ στα εργοστάσιά της στις ΗΠΑ.

Η επιχείρηση δεν έχει παρουσιάσει σχέδιο με στόχο να εισαγάγει τα ρομπότ αυτά και στα νοτιοκορεατικά εργοστάσιά της, όμως ειδικοί εκτιμούν πως ένα τέτοιο σχέδιο δεν είναι παρά θέμα χρόνου.

Ταυτόχρονα η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει ενισχύσει τις γιγάντιες νοτιοκορεατικές εταιρείες τεχνολογίας και στηρίξει κατά συνέπεια την εθνική οικονομία, τροφοδοτώντας τις μισθολογικές διεκδικήσεις.

Ως ενδεικτικό παράδειγμα, τον περασμένο Μάιο, οι εργαζόμενοι της νοτιοκορεατικής εταιρείας κολοσσού των τσιπ μνήμης Samsung Electronics ματαίωσαν απεργιακή κινητοποίηση έπειτα από συμφωνία με τη διεύθυνση η οποία προέβλεπε, για μερικούς απ' αυτούς, ένα κολοσσιαίο ετήσιο πριμ που συνδέεται με την ανάπτυξη της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.