Η Νορβηγία απαντά στον Τραμπ που την αποκάλεσε «σκ@@@χώρα» -Δείχνει τα WC με θέα στα φιόρδ και ρωτά «είναι αυτές οι καλύτερες τουαλέτες στον κόσμο;» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη Νορβηγία «σκ@@@χώρα», οι Νορβηγοί όμως αντιμετώπισαν την προσβολή με χιούμορ.



Τι έκαναν; Ο οργανισμός τουρισμού ανέδειξε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές δημόσιες τουαλέτες της χώρας.



«Είναι αυτές οι καλύτερες τουαλέτες στον κόσμο;» αναρωτήθηκε το Visit Norway στην ιστοσελίδα του, παρουσιάζοντας φωτογραφίες από ιδιαίτερους αρχιτεκτονικά χώρους υγιεινής. «Η Νορβηγία κάνει τις τουαλέτες ξανά σπουδαίες!», ανέφερε με μια παραλλαγή του γνωστού συνθήματος του Τραμπ, και πρόσθεσε: «Αυτές οι τουαλέτες αξίζουν μια επίσκεψη - είτε επειδή πραγματικά χρειάζεται να πάτε, είτε επειδή… απλώς θέλετε».

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Η επίθεση Τραμπ στη Νορβηγία

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Κυριακή, ο Τραμπ εξαπέλυσε την επίθεση στη Νορβηγία και άλλες χώρες σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μίσιγκαν για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. «Ειλικρινά, η Νορβηγία είναι χάλια. Έχει γίνει μια σκ@@@χώρα, στην πραγματικότητα», δήλωσε, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμό που έχει αποδώσει στο παρελθόν και σε άλλες χώρες, όπως η Αϊτή, η Λιβύη, η Σομαλία και η Υεμένη. Μάλιστα, υποστήριξε ότι θα καλωσόριζε μετανάστες από ορισμένες χώρες, αλλά όχι από τη Νορβηγία επειδή δεν πήρε το Νόμπελ. Νωρίτερα αυτόν το μήνα, είχε αντιδράσει στην απόφαση να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στη Νάβι Πιλάι, πρώην δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, κάνοντας λόγο για «ανεξίτηλη κηλίδα για τη χώρα της Νορβηγίας και για τους ανθρώπους που έλαβαν μια τόσο επαίσχυντη και ντροπιαστική απόφαση». «Δεν είχα ακούσει ποτέ γι’ αυτό το άτομο. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης έχει απαξιωθεί για πάντα… Και δεν θα ξεχάσουμε, Νορβηγία», συνέχισε.

Η απάντηση της Νορβηγίας

Η απάντηση του Visit Norway επικεντρώθηκε στις 18 τουριστικές διαδρομές της χώρας, κατά μήκος των οποίων κορυφαίοι αρχιτέκτονες έχουν αναλάβει να μετατρέψουν τις απλές δημόσιες τουαλέτες σε αξιοθέατα. Αρκετές από αυτές έχουν μάλιστα αποσπάσει διεθνή αρχιτεκτονικά βραβεία. Ο οργανισμός παρουσίασε μια σειρά από δημόσιες τουαλέτες υψηλής αισθητικής -πολλές εκ των οποίων εντυπωσιάζουν αρχιτεκτονικά- που προσφέρουν πανοραμική θέα σε φιόρδ, δίπλα σε ορμητικά ποτάμια και καταρράκτες, καθώς και σε εντυπωσιακά σημεία θέασης. Όπως αναφέρει το Visit Norway, οι χώροι αυτοί «σας προσκαλούν να αφιερώσετε χρόνο και να απολαύσετε το τοπίο, ακόμα κι αν δεν έχετε κάποια φυσική ανάγκη να εξυπηρετήσετε».

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι εγκαταστάσεις στο σημείο θέας Stegastein, με τα μεγάλα φιμέ τζάμια που προσφέρουν πανοραμική θέα στο φιόρδ, χωρίς οι επισκέπτες να είναι ορατοί από έξω. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση -όπως σημείωσε με έκδηλη υπερηφάνεια ο τουριστικός φορέας- συμπεριλήφθηκε από το DesignCurial, ένα διαδικτυακό περιοδικό αρχιτεκτονικής, σχεδιασμού και εσωτερικής διακόσμησης, στη λίστα με τις 10 καλύτερες δημόσιες τουαλέτες παγκοσμίως.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δημόσια τουαλέτα στο Ureddplassen στις ακτές της Helgeland, η οποία έχει χαρακτηριστεί από διεθνή μέσα ως η πιο γραφική τουαλέτα στον κόσμο.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης μια σύγχρονη εγκατάσταση στο Utsikten που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια, η «ιδανική για Instagram» τουαλέτα στο Τούνγκενεσετ («δείχνει πολύ ωραία κάτω από το βόρειο σέλας»), καθώς και η παγκοσμίως διάσημη τριγωνική «χρυσή τουαλέτα» στο νησί Σένια.

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Ο καθηγητής ρητορικής στο Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν, Γενς Κγιέλντσεν, χαρακτήρισε εύστοχη την αντίδραση της χώρας, επισημαίνοντας ότι αν έπαιρνε κανείς σοβαρά τις προσβολές του Τραμπ, ήταν σαν να νικάει ο «νταής» στο σχολείο. Από την πλευρά της, η σύμβουλος του Visit Norway, Ευγενία Εγκόροβα, δήλωσε ότι η ανταπόκριση στην πρωτοβουλία ήταν τεράστια. «Ο κόσμος χρειάζεται λίγο γέλιο», είπε. «Σκεφτήκαμε: ας τους αντιμετωπίσουμε με καλοσύνη και λίγο χιούμορ».



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Ο οργανισμός Visit Norway ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει κι άλλες καλαίσθητες τουαλέτες, μεταξύ των οποίων μία εμπνευσμένη από το δάσος, κατασκευασμένη από ξερά ξύλα που προέρχονται από περισσότερα από 60 δέντρα. «Ετοιμαστείτε για τη στάση της ζωής σας», προέτρεψε, κλείνοντας το μήνυμά του με ένα χαρούμενο: «Τα λέμε στην τουαλέτα!» (Toodeloo!).

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, υπενθύμισε ότι το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονέμεται από τη νορβηγική κυβέρνηση ή το κράτος, αλλά από ανεξάρτητη επιτροπή, κάτι που, όπως είπε, ο Τραμπ «γνωρίζει πολύ καλά». «Του το έχουμε υπενθυμίσει, σε περίπτωση που αναρωτιέται κανείς», πρόσθεσε.