Νορβηγία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες σκιέρ -Τους παρέσυρε χιονοστιβάδα - iefimerida.gr

Δύο σκιέρ σκοτώθηκαν κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν, όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στη Νορβηγία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα θύματα είναι ένας άνδρας περίπου 30 ετών και μία γυναίκα περίπου 20 ετών. Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 (σ.σ. 12:00 ώρα Ελλάδος), κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Χέμσενταλ, βορειοδυτικά του Όσλο.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοούμενων σκιέρ συμμετείχαν διασώστες, εθελοντές κι ένα ελικόπτερο.

Σουηδός ο νεκρός σκιέρ -Αδιευκρίνιστη η σοβαρότητα της κατάστασης των δύο τραυματιών

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός ήταν Σουηδός. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα της κατάστασης των δύο τραυματιών.

Οι τοπικές αρχές είχαν προειδοποιήσει για σήμερα πως ο κίνδυνος πρόκλησης χιονοστιβάδων στην περιοχή ήταν αυξημένος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ