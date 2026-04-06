Νορβηγία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες σκιέρ -Τους παρέσυρε χιονοστιβάδα - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες σκιέρ -Τους παρέσυρε χιονοστιβάδα

Φωτογραφία Αρχείου / Πηγή: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δύο σκιέρ σκοτώθηκαν κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν, όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στη Νορβηγία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα θύματα είναι ένας άνδρας περίπου 30 ετών και μία γυναίκα περίπου 20 ετών. Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 (σ.σ. 12:00 ώρα Ελλάδος), κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Χέμσενταλ, βορειοδυτικά του Όσλο.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοούμενων σκιέρ συμμετείχαν διασώστες, εθελοντές κι ένα ελικόπτερο.

Σουηδός ο νεκρός σκιέρ -Αδιευκρίνιστη η σοβαρότητα της κατάστασης των δύο τραυματιών

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός ήταν Σουηδός. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα της κατάστασης των δύο τραυματιών.

Οι τοπικές αρχές είχαν προειδοποιήσει για σήμερα πως ο κίνδυνος πρόκλησης χιονοστιβάδων στην περιοχή ήταν αυξημένος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ νορβηγία νεκροί σκιέρ Χιονοστιβάδα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ