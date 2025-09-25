Η αστυνομία της Νορβηγίας κατέσχεσε drone που χειριζόταν αλλοδαπός κοντά στο αεροδρόμιο του Όσλο - iefimerida.gr

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε ένα drone το οποίο χειριζόταν ένας αλλοδαπός κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Όσλο, κι ενώ τα περιστατικά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυξάνονται.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου πενήντα ετών, πετούσε το drone σε μια απαγορευμένη ζώνη χωρίς αυτό να επηρεάζει την εναέρια κυκλοφορία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λίζα Μάρι Λόκε, επικεφαλής του τμήματος διώξεων της περιφερειακής αστυνομίας.

Ο άνδρας δεν συνελήφθη, αλλά προσήχθη από την αστυνομία, σημείωσε η Λόκε, μη θέλοντας να διευκρινίσει ποια είναι ακριβώς η υπηκοότητά του.

«Χθες, γύρω στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία ενημερώθηκε ότι ένα drone είχε διεισδύσει στη ζώνη απαγόρευσης υπέρπτησης του αεροδρομίου του Όσλο», εξήγησε η Λόκε.

«Όταν αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, βρήκαν έναν άνδρα περίπου 50 ετών που χειριζόταν το drone», είπε, προσθέτοντας πως η αστυνομία το έκανε να προσγειωθεί και το κατέσχεσε.

Αυτό το επεισόδιο σημειώθηκε έπειτα από πτήσεις drones που επηρέασαν την εναέρια κυκλοφορία σε αεροδρόμια της Δανίας και έχουν θέσει σε επιφυλακή την κυβέρνηση της Κοπεγχάγης. Αλλά και στη Νορβηγία, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, η αεροπορική κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Όσλο ανεστάλη για περίπου τρεις ώρες έπειτα από ειδοποίηση για ενδεχόμενη παρουσία ενός drone.

«Προς το παρόν δεν βλέπουμε διασύνδεση μεταξύ των δύο συμβάντων», είπε η Λόκε.