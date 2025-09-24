 Νορβηγία: Χωρίς τραυματισμούς η έκρηξη στο κέντρο του Όσλο -Ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών «βλέπουν» οι Αρχές - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Χωρίς τραυματισμούς η έκρηξη στο κέντρο του Όσλο -Ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών «βλέπουν» οι Αρχές

Έκρηξη στο κέντρο του Όσλο
Έκρηξη στο κέντρο του Όσλο / Φωτογραφία Χ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η νορβηγική αστυνομία διερευνά έκρηξη που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε δρόμο στο κέντρο του Όσλο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Εντοπίστηκε επίσης χειροβομβίδα «στρατιωτικού τύπου» την οποία εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί με ελεγχόμενη έκρηξη, ενώ συνελήφθη ένας ύποπτος που ανακρίνεται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Όσλο (OsloMet), που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που έσπευσε στο σημείο, ο Μπράιαν Σκότνες, δήλωσε ότι στην παρούσα φάση οι υποψίες στρέφονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών. «Συλλάβαμε έναν ύποπτο και αναζητούμε κι άλλους», είπε ο Σκότνες.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2 και την εφημερίδα Aftenposten, ο ύποπτος που ανακρίνεται είναι μόλις 13 ετών. Ο Σκότνες αρνήθηκε να διευκρινίσει την ηλικία του υπόπτου.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ νορβηγία Όσλο Σύλληψη έκρηξη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ