Noma: Μετά το σκάνδαλο με τον σεφ ανοίγει νέο κατάστημα πουλώντας ένα πανάκριβο προϊόν - iefimerida.gr

Μετά την ανακοίνωση του διάσημου σεφ René Redzepi ότι αποχωρεί από το εστιατόριο Noma, ένα κατάστημα στο Λος Άντζελες που θα πουλάει πανάκριβα προϊόντα πρόκειται να ανοίξει.

Το πρώτο κατάστημα Noma Projects στις ΗΠΑ θα ανοίξει στο Silverlake δίπλα στο pop-up εστιατόριο που λειτουργεί για λίγο διάστημα στην πόλη. «Το κατάστημα, που ανοίγει στις 9 Απριλίου, επεκτείνει τη δουλειά της Test Kitchen και του Fermentation Lab — φέρνοντας τις βασικές μας γεύσεις από την Κοπεγχάγη μαζί με νέες που αναπτύχθηκαν για το περιορισμένο διάστημα της παρουσίας μας στο Λος Άντζελες», αναφέρεται σε ανάρτηση στο Instagram του καταστήματος. «Σχεδιάστηκε ως ένας χώρος για να εξερευνήσει και να δοκιμάσει κανείς όσα έχουμε δημιουργήσει, προσφέροντας έναν τρόπο να φέρει τις γεύσεις του @nomacph στη δική του κουζίνα».

Το Noma πουλά βαλσαμικό ξίδι για 150 δολάρια!

Οι τιμές στα προϊόντα ωστόσο προκαλούν έκπληξη. Για παράδειγμα, ένα μπουκάλι 100 ml βαλσαμικού ξιδιού άγριου τριαντάφυλλου παλαιωμένου σε βαρέλι πωλείται για 150 δολάρια. Σύμφωνα με την περιγραφή, το συγκεκριμένο ξίδι από άγρια δανέζικα τριαντάφυλλα αποτελεί φόρο τιμής του Noma στο ιταλικό βαλσαμικό, η παραγωγή του είναι περιορισμένη, και παλαιώνεται σε βαρέλια Emilia-Romagna.

Το ξίδι του Noma

Παράλληλα, η μηνιαία συνδρομή για το Noma Kaffe ανέρχεται στα 70 δολάρια και προσφέρει δύο σακούλες καφέ των 250 γραμμαρίων κάθε μήνα, επιλεγμένες από την ομάδα ψησίματος του Noma σε συνεργασία με παραγωγούς καφέ.

Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν τη σάλτσα μαγειρικής Mushroom Garum (250 ml) για 25 δολάρια ή ένα άλειμμα πραλίνας με σπόρους κολοκύθας 220 γραμμαρίων για 37 δολάρια. Υπάρχουν επίσης διάφορα προϊόντα merchandise, όπως βιβλία, ένα καπέλο τύπου baseball Noma Projects με τιμή 42 δολάρια ή μια tote bag David Shirley στα 26 δολάρια.

Το σκάνδαλο που ανάγκασε τον σεφ του Noma να αποχωρήσει

Τον περασμένο μήνα, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το pop-up κατάστημα διαμαρτυρόμενοι για το άνοιγμά του, μετά από αποκαλύψεις για υπερωρίες, απλήρωτη εργασία, παρενόχληση και κακοποιητική κουλτούρα στην κουζίνα του Noma.

Πρώην υπάλληλοι μίλησαν για «ψυχολογικό πόλεμο», περιγράφοντας την κουζίνα του διάσημου εστιατορίου ως χώρο βασανιστηρίων παρά εργαστήριο μαγειρικής.

Στη συνέχεια, σε ανάρτησή του στα σόσιαλ ο Redzepi ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το εστιατόριο πριν από το άνοιγμα του pop up καταστήματος στο Λος Άντζελες, καλώντας τους υπαλλήλους να «αγωνιστούν» και να «βρουν δύναμη ο ένας στον άλλον ως ομάδα».

Πηγή: New York Post