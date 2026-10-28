Ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς επαινεί την νίκη του κόμματος των φοιτητών στη χώρα του -«Τρέφω τον βαθύτερο σεβασμό» - iefimerida.gr

Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για τη νίκη της «Φοιτητικής Λίστας» στις εκλογές της Σερβίας, έκανε ο θρύλος του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς.



Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραδέχθηκε την ήττα του την Κυριακή, σε μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία ο ίδιος και το δεξιό κόμμα του βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα πολυσυλλεκτικό αντιπολιτευτικό κόμμα υπό την ηγεσία φοιτητών, οι οποίοι επί δύο χρόνια διαδήλωναν κατά της κυβέρνησής του.

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, στο τουρνουά Swiss Indoors, στη Βασιλεία, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα και έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του στις φοιτητικές διαμαρτυρίες σε αρκετές περιπτώσεις, ρωτήθηκε για τις πολιτικές εξελίξεις στην πατρίδα του.



Νόβακ Τζόκοβιτς: Είμαι πολύ χαρούμενος για την νίκη των φοιτητών

«Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό», δήλωσε ο θρύλος του τένις. «Τρέφω τον βαθύτερο σεβασμό μου προς τους φοιτητές και τους νέους ανθρώπους που αγωνίστηκαν. Τα τελευταία δύο χρόνια επέδειξαν αξιοπρέπεια και απίστευτη αντοχή, παρά τις τεράστιες πιέσεις που δέχθηκαν».

«Θαυμάζω πολύ όσα έχουν καταφέρει και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν. Κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτό το αίσθημα υπερηφάνειας σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο στη Σερβία, αλλά και στο εξωτερικό. Η νίκη έχει πλέον εξασφαλιστεί και όλοι ελπίζουμε τώρα ότι η χώρα μας θα ευημερήσει και ότι θα απολαύσουμε το μέλλον που έρχεται».