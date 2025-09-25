Νηπιαγωγείο στην Αυστραλία ζήτησε από γονείς 1.145 ευρώ για φάκελο με ζωγραφιές των... παιδιών τους -Ο λόγος - iefimerida.gr

Έναν διαφορετικό τρόπο για να πληρώσει τα χρέη του βρήκε ένα νηπιαγωγείο στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, καθώς αποφάσισε να φτιάξει φάκελο με τις ζωγραφιές των παιδιών και να τις πουλήσει στους γονείς τους.



Όπως αναφέρει το BBC, οι φάκελοι περιείχαν ζωγραφιές με κλασσικές ζωγραφιές παιδιών που μουτζουρώνουν με χρώματα το χαρτί αλλά και φωτογραφίες των παιδιών που δημιουργούν τα έργα τους.



Το νηπιαγωγείο ζήτησε από τους γονείς 1.145 ευρώ για κάθε φάκελο, χρήματα τα οποία θα διέθεταν για την αποπληρωμή μιας μακράς λίστας ληξιπρόθεσμων οφειλών.



Το Craigslea Community Kindergarten and Preschool στο Μπρίσμπεϊν έκλεισε τον περασμένο μήνα, αφού η χρηματοδότησή του διακόπηκε εν μέσω έρευνας μετά από καταγγελίες σχετικά με τη διαχείρισή του.

Ωστόσο, το ασαφές αίτημά του προκάλεσε οργή στο Κουίνσλαντ, με τον ηγέτη της πολιτείας να το χαρακτηρίζει «συναισθηματικό εκβιασμό», τις ρυθμιστικές αρχές να παρεμβαίνουν και έναν γονέα να φτάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, στα άκρα για να πάρει πίσω τη συλλογή ζωγραφιών του παιδιού του.

Πώς ξέσπασε η ένταση στο νηπιαγωγείο της Αυστραλίας

Η ένταση μεταξύ διοίκησης του νηπιαγωγείου και γονέων κρατά εδώ και πολλούς μήνες. Το νηπιαγωγείο συνδέεται με έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους παιδικής φροντίδας της πολιτείας, η οποία συνδράμει στη διανομή κρατικών κονδυλίων. Η καθημερινή του λειτουργία ελέγχεται από μια εθελοντική επιτροπή, αποτελούμενη από γονείς και μέλη της κοινότητας.



Η επιτροπή, όμως, διαλύθηκε τον περασμένο μήνα, όταν μια διένεξη οδήγησε στην παραίτηση των επικεφαλής της. Τότε, σύμφωνα με την Brisbane Times, ο ταμίας, Τόμας Ντε Σόουζα, ανέλαβε τη διοίκηση και απέλυσε το προσωπικό, προσλαμβάνοντας προσωρινούς εργαζομένους.



Αυτό προκάλεσε την αντίδραση των γονιών, οι οποίοι πήραν τα παιδιά τους από το σχολείο, καταγγέλλοντας ότι ο Ντε Σόουζα ήταν το μοναδικό μέλος της επιτροπής. Η καταγγελία οδήγησε στη διακοπή της χρηματοδότησης προκειμένου να διερευνηθεί η λειτουργία του νηπιαγωγείου.



Όπως αναφέρει το BBC, οι γονείς έλαβαν στα email τους μήνυμα που έγραφε ότι η διοίκηση αντιμετωπίζει προβλήματα, έχοντας περάσει «ταραχώδεις» εβδομάδες, εξηγώντας ότι αδυνατούσε να πληρώσει τα χρέη του.



Λίγο μετά, σε νέο μήνυμα, αποκαλυπτόταν το σχέδιο πώλησης των φακέλων με τα έργα τέχνης των παιδιών έναντι των 1.145 ευρώ.



«Είναι γελοίο, απολύτως γελοίο. Δεν έχω καν λόγια για να το περιγράψω», είπε η Μπρουκ στο A Current Affair, προσθέτοντας όταν αποφάσισε να πάρει τα έργα τέχνης χωρίς να πληρώσει, το κέντρο την κατήγγειλε στην αστυνομία.



Να σημειωθεί ότι η αστυνομία του Κουίνσλαντ έλαβε αναφορά για φερόμενη διάρρηξη του νηπιαγωγείο πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ωστόσο, δεν είναι σαφές αν συνδέεται με την καταγγελία.



Τα επεισόδια στο νηπιαγωγείου προκάλεσε και την αντίδραση του πρωθυπουργού της πολιτείας, χαρακτηρίζοντας το αίτημα «λάθος σε πολλά επίπεδα».