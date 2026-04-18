Νηοπομπή πετρελαιοφόρων περνά από τα Στενά του Ορμούζ -Με εμπόδια η επανεκκίνηση, πόσος καιρός θα χρειαστεί για ομαλοποίηση - iefimerida.gr

Η σταδιακή επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ σηματοδοτεί μια εύθραυστη επιστροφή στην κανονικότητα για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ να παρεμποδίσουν πλοία που καταβάλλουν τέλη στο Ιράν. Το Ιράν απείλησε να κλείσει τα Στενά, εάν δεν αρθεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του.

Παρά τις εντάσεις, τα πρώτα πλοία έχουν αρχίσει να διέρχονται τα Στενά του Ορμούζ, εκμεταλλευόμενα ένα «παράθυρο ευκαιρίας» από την εκεχειρία. Δεξαμενόπλοια και ένα κρουαζιερόπλοιο πραγματοποίησαν διελεύσεις, δείχνοντας μια περιορισμένη επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας.

Πολλά πλοία εξακολουθούν να αποφεύγουν τη διέλευση, καθώς η κατάσταση παραμένει ασαφής, με την Τεχεράνη να επιβάλλει όρους για ελεγχόμενη ναυσιπλοΐα. Η συγκέντρωση της κυκλοφορίας σε έναν επιτηρούμενο διάδρομο αυξάνει τον κίνδυνο ναυτικών ατυχημάτων.

Η επανέναρξη της ναυσιπλοΐας εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, με την ελευθερία ναυσιπλοΐας να μην θεωρείται πλέον αυτονόητη. Η κρίση οδηγεί σε εκτόξευση κόστους, αναδιάταξη θαλάσσιων διαδρομών και μακρά περίοδο ομαλοποίησης, επηρεάζοντας τη διεθνή ναυτιλία.

Παρά τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια, η εικόνα παραμένει σύνθετη: η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ επανέρχεται υπό αυστηρούς όρους, ενώ το γεωπολιτικό ρίσκο εξακολουθεί να βαραίνει τόσο τις επιχειρησιακές αποφάσεις όσο και τη συνολική λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ απορρίπτει την πιθανότητα επιβολής διοδίων στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων ή περιορισμών στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, απορρίπτοντας την πρακτική που φέρεται να έχει υιοθετήσει η Τεχεράνη.

«Όχι. Σε καμία περίπτωση. Όχι. Κατηγορηματικά όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορούν να υπάρξουν τέλη μαζί με περιορισμούς», προσθέτοντας: «Όχι, δεν πρόκειται να υπάρξουν διόδια».

Μάλιστα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν κάθε πλοίο που καταβάλλει τέλη στο Ιράν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ εάν δεν αρθεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα λιμάνια του. Τόνισε επίσης ότι η διαχείριση του περάσματος «καθορίζεται επί του πεδίου και όχι μέσω κοινωνικών δικτύων».

Πρώτες διελεύσεις πλοίων και «παράθυρο ευκαιρίας»

Τα πρώτα πλοία έχουν ήδη αρχίσει να διασχίζουν τα Στενά, εκμεταλλευόμενα το περιορισμένο χρονικό «παράθυρο» της εκεχειρίας και την απόφαση της Τεχεράνης και των Ηνωμένες Πολιτείες να επιτρέψουν εκ νέου τη διέλευση εμπορικών πλοίων.

Λίγο μετά τις 7 π.μ. (ώρα Ελλάδος), φαίνεται ότι μερικά πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ και προς τις δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με το MarineTraffic. Στον νότο, τρία μικρά φορτηγά πλοία με ινδική σημαία και ένα ιστιοφόρο διέσχισαν τα ύδατα του Ομάν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χάρτης των Στενών του Ορμούζ με τις πρώτες διελεύσεις πλοίων / MarineTraffic

Στον βορρά, το Black Maya, ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς ασφάλτου με σημαία Κουρασάο, πέρασε από τα ιρανικά ύδατα, και ακολούθησε το TRIMMU 3, ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου με σημαία Χονγκ Κονγκ.

Μια μικρή «ουρά» πλοίων, συμπεριλαμβανομένων τριών μεγάλων δεξαμενόπλοιων υγραερίου, φαίνεται τώρα ότι έχει αρχίσει να διέρχεται από την ιρανική πλευρά των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία πέρασε και το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery, το πρώτο επιβατηγό πλοίο που περνά μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πλοίο, υπό σημαία Μάλτας, είχε παραμείνει για εβδομάδες στο Ντουμπάι και πλέον κατευθύνεται προς το Μουσκάτ.

Θολό τοπίο

Ωστόσο, πολλά πλοία εξακολουθούν να αποφεύγουν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς η κατάσταση χαρακτηρίζεται από αντικρουόμενες πληροφορίες. Ο ειδικός στη ναυτιλία του Texas A&M University, John-Paul Rodrigue, σημειώνει: «Πλοία έχουν προσπαθήσει να πραγματοποιήσουν διέλευση από τη στιγμή της ανακοίνωσης… αλλά φαίνεται πως πολλά από αυτά επιστρέφουν, καθώς η κατάσταση παραμένει ασαφής».

Ο Rodrigue εκτιμά ότι μεγάλοι ναυτιλιακοί όμιλοι όπως η Maersk δύσκολα θα επιστρέψουν πλήρως στις διελεύσεις πριν υπάρξει πλήρης άρση της ιρανικής παρεμπόδισης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επικεφαλής της Diaplous, Άγγελος Λαζαρίδης, σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ επισημαίνει ότι «αρκετά πλοία έχουν ήδη καταφέρει έως τώρα να διέλθουν από τον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο διάδρομο χωρίς καμία παρέμβαση».

Ελεγχόμενη διέλευση αντί για ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Παρά την επανεκκίνηση, η πραγματικότητα απέχει από την προ κρίσης κατάσταση. Η Τεχεράνη θέτει σαφείς όρους:

τήρηση της εκεχειρίας στον νότιο Λίβανο

διέλευση μέσω συγκεκριμένου διαδρόμου

Παράλληλα, επιτρέπεται η διέλευση εμπορικών πλοίων -ακόμη και αμερικανικών-, αλλά όχι πολεμικών, στοιχείο που αναδεικνύει τον πολιτικό χαρακτήρα των ρυθμίσεων.

Η μετάβαση σε ένα μοντέλο «ελεγχόμενης ναυσιπλοΐας» αλλάζει τις ισορροπίες σε ένα πέρασμα που θεωρούνταν έως πρόσφατα δεδομένο.

Αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων

Η συγκέντρωση της κυκλοφορίας σε έναν επιτηρούμενο διάδρομο, όπως τα Στενά του Ορμούζ, δημιουργεί αυξημένους κινδύνους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προειδοποιεί ο κ. Λαζαρίδης, «η συγκέντρωση της ναυσιπλοΐας σε έναν στενό και πλήρως επιτηρούμενο διάδρομο, σε συνδυασμό με την άτακτη επανεκκίνηση των διελεύσεων, αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ναυτικού ατυχήματος».

Η ανάγκη για αυξημένη προσοχή από τα πληρώματα θεωρείται πλέον κρίσιμη.

Αβεβαιότητα και γεωπολιτικές ισορροπίες

Η επανέναρξη της ναυσιπλοΐας παραμένει άμεσα εξαρτώμενη από τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ταυτόχρονα, διεθνείς πρωτοβουλίες με συμμετοχή δεκάδων χωρών επιχειρούν να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση και να αποτρέψουν την επιβολή περιορισμών σε ένα πέρασμα στρατηγικής σημασίας.

«Η ελευθερία ναυσιπλοΐας δεν είναι πλέον αυτονόητη»

Ο κ. Λαζαρίδης περιγράφει μια βαθύτερη αλλαγή: «Όταν ένα κράτος ή ένας ένοπλος παράγοντας μπορεί να επηρεάζει ποιος περνά, πότε περνά και με ποιο κόστος περνά, τότε η ελευθερία ναυσιπλοΐας παύει να είναι αυτονόητη και γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης ισχύος».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πιθανή επιβολή τελών ή αδειών διέλευσης δημιουργεί ανησυχία για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Εκτίναξη κόστους και πιέσεις στην αγορά

Οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης είναι ήδη αισθητές:

ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου αυξημένα έως 1.000%,

υψηλό ενεργειακό κόστος,

έντονες πιέσεις σε μικρότερες εταιρείες,

Ο κίνδυνος μετακύλισης του κόστους στους καταναλωτές θεωρείται πλέον υπαρκτός.

Αναδιάταξη θαλάσσιων διαδρομών

Η κρίση οδηγεί σε στρατηγικές αλλαγές:

αποφυγή επικίνδυνων περιοχών,

επανασχεδιασμός δρομολογίων ,

ενίσχυση εναλλακτικών διαδρομών, όπως το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Η αγορά φαίνεται να υιοθετεί ένα πιο ευέλικτο και ανθεκτικό μοντέλο λειτουργίας.

Μήνες μέχρι την ομαλοποίηση

Την ίδια ώρα περίπου 20.000 ναυτικοί εγκλωβισμένοι σε πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ έχουν επηρεαστεί ψυχολογικά, αντιμετωπίζοντας άγχος, κόπωση και αϋπνία.

Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο λαθών και επιβαρύνουν περαιτέρω την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση.

«Η ομαλοποίηση ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες», εκτιμά ο κ. Λαζαρίδης, ενώ σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης μπορεί να επεκταθεί ακόμη και πέραν του 2026.

Μια νέα εποχή για τη ναυτιλία

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγών.

Η ναυτιλία εισέρχεται σε μια εποχή όπου το γεωπολιτικό ρίσκο αποτελεί μόνιμο παράγοντα σχεδιασμού, με έμφαση στην ανθεκτικότητα, την ευελιξία και την ασφάλεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα Στενά είναι ξανά ανοιχτά, αλλά υπό όρους που επαναπροσδιορίζουν τη λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας.