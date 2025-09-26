Ο Σαρκοζί στη φυλακή: Σε πτέρυγα VIP, με ντους στο κελί, θα πληρώνει να δει τηλεόραση -Όλες οι πληροφορίες - iefimerida.gr

Δεκατρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από το προεδρικό αξίωμα, ο Νικολά Σαρκοζί πρόκειται να γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που θα φυλακιστεί, αφού καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία για την υπόθεση Καντάφι.



Ο Σαρκοζί θα κληθεί στις 13 Οκτωβρίου από την Οικονομική Εισαγγελία για να ενημερωθεί σχετικά με τους όρους της φυλάκισής του. Η σύλληψη, θεωρητικά, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών από την κλήτευση αυτή, δηλαδή το αργότερο έως τις 13 Φεβρουαρίου. Ο Νικολά Σαρκοζί θα φυλακιστεί σε «σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια δικαστική πηγή.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο France Info, ο δικηγόρος του Σαρκοζί, Ζαν Μισέλ Νταρουά, ανέφερε ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστή η φυλακή στην οποία θα βρεθεί.



Το RTL, από την πλευρά του, μετέδωσε πληροφορίες ότι ήδη έχει προετοιμαστεί κελί στη φυλακή της Santé, και συγκεκριμένα στο «τμήμα των ευάλωτων ατόμων». Όπως αναφέρει το γαλλικό Gala, σε αυτή τη φυλακή είχαν βρεθεί οι επίσης Ρεπουμπλικανοί Πατρίκ Μπαλκανί και Ζορζ Τρον.



Η εφημερίδα La Voix du Nord σημειώνει πως η συγκεκριμένη πτέρυγα στη φυλακή έχει τριάντα θέσεις, προορίζεται για δημόσια πρόσωπα και έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι απομονωμένη από το υπόλοιπο της φυλακής. Οι «VIP» κρατούμενοι διαθέτουν ακόμη και ξεχωριστό προαύλιο, για να μην συναντούν κανέναν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς είναι η φυλακή Sante

Δίνοντας μια εικόνα για τη φυλακή Santé, ο εκπρόσωπος του συνδικάτου των σωφρονιστικών υπαλλήλων, Βίλφριντ Φονκ, ανέφερε: «Είναι η φυλακή που ταιριάζει καλύτερα για να υποδεχθεί ένα προφίλ όπως το δικό του».



Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κρατούμενοι στην πτέρυγα VIP κρατούνται σε μονόκλινα κελιά, σε αντίθεση με τις συνηθισμένες μονάδες τριών ατόμων, και μένουν μόνοι τους κατά τη διάρκεια των εξωτερικών δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας. Ο Φονκ, βέβαια, σχολιάζει ότι οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες απ' ό,τι αλλού στη φυλακή, όπου τα κελιά είναι συνήθως 9-12 τετραγωνικά μέτρα.



Η Santé έχει ανακαινιστεί πρόσφατα, επομένως έχει καλύτερες συνθήκες. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ζιλιέν Φισμάιστερ, από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, ο οποίος μίλησε στο Reuters, οι φυλακές διαθέτουν ντους. Ο Σαρκοζί, μάλιστα, θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην τηλεόραση αν δίνει 14 ευρώ τον μήνα, ενώ το κελί θα έχει και τηλέφωνο.



Η φυλακή προσφέρει γεύματα, ωστόσο, αν ο κρατούμενος το επιθυμεί μπορεί να αγοράζει τα δικά του προϊόντα για να ετοιμάζει γεύματα στο κελιά του. Πρόκειται για μια από τις πιο εμβληματικές φυλακές της Γαλλίας, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, που βρίσκεται στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού, πολύ κοντά στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Figaro, ωστόσο, αναφέρει ότι θεωρητικά ο Σαρκοζί μπορεί να φυλακιστεί σε οποιοδήποτε κέντρο κράτησης στην περιοχή Ιλ ντε Φρανς.

Νικολά Σαρκοζί: «Θα είναι μόνος στο κελί, χωρίς κινητό»

Ένας σωφρονιστικός υπάλληλος, μιλώντας στην Le Figaro, ανέφερε πως γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται σε πολιτικούς και διασημότητες, αλλά δεν έχουν αντιμετωπίσει έναν πρώην πρόεδρο της δημοκρατίας.

Η Φλεβί Ρο, γενική γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Διευθυντών Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων (SNDP), μιλώντας εχθές στο RTL, υποστήριξε ότι ο Σαρκοζί θα έχει την ίδια μεταχείριση με όλους τους κρατουμένους, περνώντας από το γραφείο του γραμματέα για τα διαδικαστικά, έλεγχο ταυτότητας, κατάθεση προσωπικών αντικειμένων και σωματικό έλεγχο πριν μεταφερθεί στο κελί του.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο κελί θα είναι μόνος. «Ο στόχος είναι πραγματικά να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τη σωματική του ακεραιότητα. Είναι προφανές ότι η προστασία της σωματικής ακεραιότητας ενός ατόμου με τέτοια φήμη απαιτεί τον έλεγχο όλων των επαφών του και, συνεπώς, να είναι μόνος στο κελί του», διευκρινίζει.

