Νικολά Σαρκοζί: Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση Καντάφι - iefimerida.gr

Ο Νικολά Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση Καντάφι και καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης, όπως μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ.

Το δικαστήριο στο Παρίσι επέβαλε, επίσης, πρόστιμο 100.000 ευρώ στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Σύμφωνα με τον προεδρεύοντα δικαστή, ο Σαρκοζί ενήργησε ως ο οργανωτής μιας εγκληματικής οργάνωσης με στόχο την «οργάνωση διαφθοράς στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο μόλις εκλεγεί». Το δικαστήριο χαρακτήρισε τα αδικήματα ως «εξαιρετικής σοβαρότητας».

Η εισαγγελία είχε ζητήσει να επιβληθεί στον Σαρκοζί ποινή επταετούς κάθειρξης, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters η καταδίκη του Σαρκοζί σημαίνει ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα πάει φυλακή, ανεξαρτήτως από το αν θα ασκηθεί έφεση. Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης, που στέλνει στη φυλακή έναν πρώην πρόεδρο.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Le Monde ο Σαρκοζί θα κλητευθεί εντός ενός μηνός από την εισαγγελία, η οποία θα τον ενημερώσει για την ημερομηνία φυλάκισής του - κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε πρώην Γάλλο πρόεδρο και συνιστά ταπεινωτικό πλήγμα για τον βετεράνο δεξιό πολιτικό που διακήρυττε την αθωότητά του όχι μόνον σε αυτή τη δίκη, αλλά και στις άλλες νομικές υποθέσεις εναντίον του.

Σαρκοζί: Είμαι αθώος, θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου πνοή

Στην πρώτη του δημόσια δήλωση μετά την ανακοίνωση της απόφασης για εκτελεστή ποινή φυλάκισης, ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε αθώος ενώ μίλησε για «αδικία», «σκάνδαλο» και «ταπείνωση της Γαλλίας».

«Αν πρέπει να κοιμηθώ στη φυλακή, ας κοιμηθώ στη φυλακή», είπε ο πρώην Γάλλος πρόεδρος, έχοντας δίπλα του την σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι.

«Αυτό που συνέβη σήμερα σε αυτή την ποινική αίθουσα είναι εξαιρετικά σοβαρό για το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στη δικαιοσύνη», σημείωσε ο Σαρκοζί.

Για την ουσία της υπόθεσης, είπε: «Περισσότερα από δέκα χρόνια έρευνας, εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για να βρεθεί λιβυκό χρήμα που το ποινικό δικαστήριο είπε ότι δεν μπόρεσε να εντοπίσει στην προεκλογική μου εκστρατεία»

Τόνισε πως αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί αλλά πως η απόφαση είναι άδικη. «Δεν έχω διάθεση για εκδίκηση, αλλά θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου πνοή για να αποδείξω ότι είμαι αθώος».

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η έρευνα ξεκίνησε το 2013, δύο χρόνια αφότου ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ, γιος του τότε ηγέτη της Λιβύης, κατηγόρησε για πρώτη φορά τον Σαρκοζί ότι έλαβε εκατομμύρια από τον πατέρα του για χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του.

Την επόμενη χρονιά, ο Λιβανέζος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακιεντίν - ο οποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα ενήργησε ως μεσάζων μεταξύ Γαλλίας και Μέσης Ανατολής - δήλωσε ότι είχε γραπτές αποδείξεις ότι η προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί χρηματοδοτήθηκε «άφθονα» από την Τρίπολη και ότι οι πληρωμές ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ συνεχίστηκαν και μετά την ανάληψη της προεδρίας.

Μεταξύ των άλλων κατηγορουμένων στη δίκη ήταν οι πρώην υπουργοί Εσωτερικών, Κλοντ Γκεάν και Μπρις Ορτεφέ. Το δικαστήριο έκρινε τον Γκεάν ένοχο για διαφθορά, μεταξύ άλλων κατηγοριών, ενώ ο Ορτεφέ κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία.

Η σύζυγος του Σαρκοζί, η ιταλικής καταγωγής τραγουδίστρια και πρώην σούπερ μόντελ Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, κατηγορήθηκε πέρυσι για απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση Καντάφι και για συνεργασία με παραβάτες για τη διάπραξη απάτης, κατηγορίες που η ίδια αρνείται.

Από την ήττα του στις προεδρικές του 2012 ο Σαρκοζί έχει στοχοποιηθεί σε αρκετές ποινικές έρευνες. Επίσης, άσκησε έφεση κατά μιας απόφασης του Φεβρουαρίου 2024, η οποία τον έκρινε ένοχο για υπερβολικές δαπάνες στην προεκλογική του εκστρατεία για την επανεκλογή του το 2012, και στη συνέχεια για την πρόσληψη μιας εταιρείας δημοσίων σχέσεων για να τις καλύψει. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους, εκ των οποίων οι έξι μήνες με αναστολή.