Νίκη της Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές της Βουλγαρίας δίνουν τα exit polls -Tάσσεται υπέρ του διαλόγου με τη Μόσχα - iefimerida.gr

Η απερχόμενη πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ιλιάνα Γιότοβα, επικράτησε στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής, σύμφωνα με τα πρώτα exit poll εξασφαλίζοντας ποσοστό άνω του 51% και σημαντικό προβάδισμα έναντι του αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ.

Η εκλογική αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η στάση της Σόφιας απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία και οι σχέσεις της με τη Μόσχα βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

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Σύμφωνα με δημοσκόπηση εξόδου της Trend για το τηλεοπτικό δίκτυο NOVA, η Γιότοβα συγκεντρώνει το 51,6%, έναντι 43,4% του Γκιούροφ. Μια δεύτερη έρευνα της Myara, επίσης για το NOVA, δίνει στην απερχόμενη πρόεδρο 51,1% και στον αντίπαλό της 44,6%. Τα προσωρινά αυτά στοιχεία αναμένεται να επιβεβαιωθούν από τα επίσημα αποτελέσματα, μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η αναμέτρηση και τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου

Στον πρώτο γύρο, την προηγούμενη εβδομάδα, η Γιότοβα και ο υποψήφιος αντιπρόεδρός της, Κίριλ Βάλτσεφ, είχαν συγκεντρώσει 34,76%, ενώ ο Γκιούροφ και ο υποψήφιος αντιπρόεδρός του, Γκεόργκι Κάντεφ, είχαν λάβει 31,95%. Κανένα από τα δύο ζευγάρια δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία, με αποτέλεσμα η εκλογή να κριθεί στον δεύτερο γύρο.

Η Γιότοβα ανέλαβε την προσωρινή προεδρία τον Ιανουάριο, μετά την παραίτηση του προκατόχου της, Ρούμεν Ράντεφ, του οποίου είχε διατελέσει αντιπρόεδρος. Υποστηρίζεται από το κόμμα Προοδευτική Βουλγαρία και διεκδικεί πλέον πλήρη πενταετή θητεία.

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Η στάση απέναντι στην Ουκρανία και τη Ρωσία

Η Γιότοβα έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή της στην περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στον πόλεμο. Έχει, μάλιστα, ζητήσει τη δημιουργία ενός «συνασπισμού για την ειρήνη», με στόχο τη διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης που ξεκίνησε το 2022.

Από την πλευρά του, ο Γκιούροφ, οικονομολόγος και πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, διετέλεσε υπηρεσιακός πρωθυπουργός τους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία προειδοποίησε ότι μια νίκη της Γιότοβα θα άφηνε ουσιαστικά χωρίς αντίβαρο την κορυφή της κρατικής εξουσίας, καθώς η Προοδευτική Βουλγαρία ελέγχει ήδη την κυβέρνηση.

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Στα ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής και ασφάλειας, άσκησε κριτική στους δισταγμούς της κυβέρνησης, στη μειωμένη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στον αργό συντονισμό με το ΝΑΤΟ και τους εταίρους της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι αυτή η στάση έχει καταστήσει τη Βουλγαρία πιο ευάλωτη και έναν αδύναμο κρίκο στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Η πολιτική αυτή αντιπαράθεση εκτυλίσσεται μετά τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, στις οποίες η Προοδευτική Βουλγαρία, υπό την ηγεσία του πρώην προέδρου Ρούμεν Ράντεφ, εξασφάλισε 131 από τις 240 έδρες της Εθνοσυνέλευσης, αποκτώντας αυτοδυναμία.