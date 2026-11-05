Σαρωτική η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές: Εξασφάλισαν 250 έδρες στη Βουλή, η μεγαλύτερη πλειοψηφία από το 2008 - iefimerida.gr

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες αναδιαμορφώνουν ριζικά το πολιτικό σκηνικό, προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς στην Ουάσιγκτον.

Οι Δημοκρατικοί καταγράφουν μια εντυπωσιακή εκλογική επικράτηση, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 250 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και πετυχαίνοντας την ισχυρότερη κοινοβουλευτική παρουσία από τις εκλογές του 2008.

Την ίδια ώρα, όπως σημειώνει η υπηρεσία εκλογικών προβλέψεων του CNN, καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση και αναμένονται νέες εκλογικές προβλέψεις, το εύρος της νίκης τους ενδέχεται να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερο.

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Μπορεί να φτάσει και ποσοστά της δεκαετίας του 1990

Οι τελευταίες εκτιμήσεις για τις εκλογικές αναμετρήσεις στη Βουλή ενίσχυσαν την εικόνα του ιστορικού εκλογικού κύματος υπέρ των Δημοκρατικών, το οποίο την Τρίτη έφερε το κόμμα στην εξουσία τόσο στο Κογκρέσο όσο και σε πολιτειακά κοινοβούλια σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι ψηφοφόροι εξέφρασαν με αυτόν τον τρόπο την αποδοκιμασία τους προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας παράλληλα τους υποψηφίους που είχε στηρίξει σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις.

Καθώς απομένει ακόμη να ανακοινωθούν οι προβλέψεις για αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις, ο αριθμός των εδρών που θα καταλάβουν οι Δημοκρατικοί στο νέο Κογκρέσο ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, φτάνοντας ενδεχομένως σε επίπεδα αντίστοιχα με την πλειοψηφία που διέθετε το κόμμα τη δεκαετία του 1990.