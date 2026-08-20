Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 51 νεκροί σε ναυάγιο, ανατράπηκε πλοιάριο -Πολλά παιδιά μεταξύ των θυμάτων - iefimerida.gr

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετα το ναυάγιο πλοιαρίου στην πολιτεία Σοκότο, στη βορειοδυτική Νιγηρία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος της περιοχής

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται ενώ μέγαλο μέρος των παιδιών ήταν ανήλικοι.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή. Έχουμε θάψει ήδη 46 σορούς και άλλες πέντε μόλις περισυνελέγησαν από το ποτάμι», δήλωσε ο Ιμπραχίμ Μούσα, πρώην δημοτικός σύμβουλος του χωριού Γκόρο, στην περιοχή Γκορόνιο, όπου σημειώθηκε το ναυάγιο.

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Τα ναυάγια στα ποτάμια της Νιγηρίας είναι συχνά. Οφείλονται γενικά στα υπερφορτωμένα σκάφη, στην κακή συντήρησή τους ή στη μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Τραγωδία στην Νιγηρία

«Το πλοιάριο ήταν αναμφισβήτητα υπερφορτωμένο. Βυθίστηκε μόλις ένα λεπτό μετά τον απόπλου του. Οι άνθρωποι στο ποτάμι παρακολουθούσαν, ανήμποροι, το ναυάγιο», εξηγεί ο Ιλιάσου Αντάμου, άλλος κάτοικος του Γκόρο, ο οποίος παρέστη στις κηδείες των 46 ανθρώπων.

«Άλλα δύο πτώματα ετοιμάζονταν για ταφή την ώρα που επέστρεψα στο σπίτι μου. Ο απολογισμός δεν σταματά να αυξάνεται καθώς περισυλλέγονται περισσότερα πτώματα από το ποτάμι», πρόσθεσε.

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Ο Νταχίρ Κούρε, εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων (NEMA) στην πολιτεία Σοκότο, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και ότι οι αρχές "συλλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες" για το δυστύχημα.

Η πολιτεία Σοκότο, όπως αρκετές άλλες στη Νιγηρία, μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις πλημμύρες κατά τη διάρκεια της εποχής των βροχών, η οποία εκτείνεται γενικά από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο. Η σφοδρή βροχόπτωση καθιστά τη ναυσιπλοΐα πολύ επικίνδυνη.

Τον Ιούλιο, δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή του πλοιαρίου στο οποίο επέβαιναν στην πολιτεία Τζιγκάουα, στη βόρεια Νιγηρία.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ