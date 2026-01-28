Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο - iefimerida.gr

Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν και περισσότεροι από δέκα αγνοούνται μετά την επίθεση που δέχθηκαν από τζιχαντιστές στην πολιτεία Μπόρνο της βορειοανατολικής Νιγηρίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) έστησαν ενέδρα σε περίπου 30 στρατιώτες που εκτελούσαν περιπολία πλησίον της Νταμάσκ, κοντά στα σύνορα με τον Νίγηρα.

«Χάσαμε εννέα στρατιώτες σε ενέδρα τρομοκρατών του ΙΚΔΑ και αρκετοί άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται, δήλωσε στο AFP ένας αξιωματικός υπό τον όρο της ανωνυμίας. Περιέγραψε πως τζιχαντιστές «πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό που είχαν τοποθετήσει σε δρόμο» και οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να διαλυθούν καθώς δέχθηκαν καταιγισμό πυρών.

Οκτώ στρατιώτες κατάφεραν να επιστρέψουν στη βάση τους, 25 χιλιόμετρα μακριά από την τοποθεσία της ενέδρας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Αγνοείται όμως η τύχη αρκετών άλλων, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή τους. Κάποιος που δηλώνει μέλος του ΙΚΔΑ «εξακολουθεί να απαντά σε κλήσεις στο κινητό τηλέφωνο του διοικητή, κάτι που ενισχύει τους φόβους ότι κρατείται από τζιχαντιστές», δήλωσε ο αξιωματικός στο AFP.

Η πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.