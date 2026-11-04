 Νew York Times: Οι ενδιάμεσες εκλογές σηματοδοτούν την αρχή του τέλους για τον Τραμπ - iefimerida.gr
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Νew York Times: Οι ενδιάμεσες εκλογές σηματοδοτούν την αρχή του τέλους για τον Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία AP Mark Schiefelbein
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Για την «αρχή του τέλους του Τραμπ» κάνουν λόγο οι New York Times, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών και την σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία κυριαρχώντας στην αμερικανική πολιτική και αναδιαμορφώνοντας τις προσδοκίες του κόσμου από την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ωστόσο, μετά από τη σαρωτική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές πολλά διεθνή ΜΜΕ σπεύδουν να μιλήσουν για αμφισβήτηση της πολιτικής MAGA (Make America Great Again). Μάλιστα τονίζεται ότι το «άστρο» του παντοδύναμου πολιτικά Αμερικανού προέδρου αρχίζει να ξεθωριάζει, ακόμα και αν διατηρεί την θέση του στον Λευκό Οίκο, για ακόμη δύο χρόνια μέχρι τις προεδρικές εκλογές.

Η κατάκτηση και των δύο Σωμάτων του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς έχει επιφέρει στον Τραμπ ένα σημαντικό πολιτικό πλήγμα που θα πρέπει να διαχειριστεί το επόμενο διάστημα.

Ο ίδιος πάντως έχει υποβαθμίσει το εκλογικό αποτέλεσμα τονίζοντας ότι δεν ήταν μια αναμέτρηση με αυτόν υποψήφιο. Ειδάλλως θα είχε κερδίσει και αυτήν την εκλογική μάχη, όπως ξεκαθάρισε.

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