New York Post: Ο Βανς έριξε την πρώτη του βόμβα στη μάχη για το μέλλον των Ρεπουμπλικανών-Η δήλωσή του και το μήνυμα - iefimerida.gr

H New York Post επισημαίνει του βασικούς παράγοντες της εκλογικής συντριβής των Ρεπουμπλικανών και υποστηρίζει ότι η παρέμβαση του Tζέι Ντι Βανς συνδέεται το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επιχείρησε να δώσει τη δική του εξήγηση για τη βαριά εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, στρέφοντας τα πυρά του στον πόλεμο με το Ιράν και αφήνοντας σαφείς αιχμές για την αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ισραήλ.

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Σε μια παρέμβαση που προκάλεσε αίσθηση, το πρωί της Τετάρτης, διαφοροποιήθηκε από την επίσημη γραμμή της κυβέρνησης που υπηρετεί, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική σύγκρουση ήταν ο καθοριστικός λόγος της ήττας.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος»

«Ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι προφανής σχεδόν σε όλους. Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βανς, στον απόηχο της εκλογικής συντριβής του κόμματός του.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι που είχαν στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024, αλλά αυτή τη φορά πέρασαν στην πλευρά των Δημοκρατικών, θα μπορούσαν να επιστρέψουν στους Ρεπουμπλικανούς εφόσον η κυβέρνηση τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν, αντιμετωπίσει την ακρίβεια, επαναφέρει την αρχή «Πρώτα η Αμερική» και «αλλάξει τη σχέση μας με το Ισραήλ».

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Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν πολλές προσπάθειες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας», καλώντας τους υποστηρικτές του να διοχετεύσουν την οργή τους στην εκλογή Ρεπουμπλικανών που συμμερίζονται τις πολιτικές τους αντιλήψεις.

Tζέι Ντι Βανς / Φωτογραφία AP

Η οικονομία και η διαφθορά πίσω από την εκλογική συντριβή

Ωστόσο, η ανάλυση γνώμης της New York Post αμφισβητεί ευθέως τη διάγνωση του Βανς, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν επιδείνωσε την κατάσταση, αλλά δεν αποτέλεσε την κύρια αιτία της εκλογικής αποτυχίας.

«Ο Βανς κάνει τη διάγνωση ενός γιατρού που μπερδεύει έναν από τους πολλούς ορατούς όγκους με την ίδια την ασθένεια», αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα, εκτιμώντας ότι ο αντιπρόεδρος εστιάζει σε έναν παράγοντα της ήττας, παραβλέποντας τις βαθύτερες αιτίες της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων.

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Όπως προκύπτει από τα exit polls, οι Αμερικανοί ανέδειξαν ως σημαντικότερα ζητήματα την οικονομία, το αυξημένο κόστος ζωής και τη διαφθορά στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με εκτενή έρευνα του NBC News, μόλις το 4% των ψηφοφόρων χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική ως το σημαντικότερο ζήτημα για την ψήφο του. Παράλληλα, το 74% δήλωσε ότι ο πόλεμος αποτέλεσε καθοριστικό ή σημαντικό παράγοντα στην εκλογική του απόφαση. Τα αντίστοιχα ποσοστά, ωστόσο, ήταν ακόμη υψηλότερα για τη διαφθορά, με 90%, και για το κόστος ζωής, με 89%.

Όπως επισημαίνει η New York Post, ο Τραμπ και ο Βανς είχαν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο το 2024, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις πλειοψηφίες των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, με βασική προεκλογική δέσμευση την αποκλιμάκωση των τιμών. Αντί γι' αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε ένα ευρύ και απρόβλεπτο σύστημα δασμών, επιτέθηκε στη Federal Reserve για τη διατήρηση υψηλών επιτοκίων και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρακολούθησε με επιδοκιμασία την οικονομική αξιοποίηση της προεδρίας του από μέλη της οικογένειας και φίλους του.

«Η διαφημιστική εκστρατεία των Δημοκρατικών εναντίον του Τραμπ γράφτηκε ουσιαστικά από μόνη της», σχολιάζει η εφημερίδα, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση είχε ήδη απομακρυνθεί από την κορυφαία προεκλογική της υπόσχεση προτού ακόμη επιβαρυνθούν οι καταναλωτές από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου.

Στην ίδια εικόνα προστίθενται οι επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, τις οποίες η εφημερίδα χαρακτηρίζει αδιάκριτες και βασισμένες σε ποσοστώσεις. Κατά την ανάλυση, οι επιχειρήσεις αυτές πιθανότατα συνέβαλαν στην απώλεια της υποστήριξης των Λατινοαμερικανών ψηφοφόρων, ιδιαίτερα στο Τέξας, όπου τα εκλογικά κέρδη που είχαν καταγράψει οι Ρεπουμπλικανοί απειλούνται πλέον.

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O Bανς σε δηλώσεις του στον Τύπο / AP

Το λάθος του Τραμπ στα Στενά του Ορμούζ

Η New York Post ασκεί, παράλληλα, έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίστηκε τη στρατιωτική σύγκρουση. Όπως υποστηρίζει, η οικονομική αναταραχή που προκάλεσε ο πόλεμος δεν ήταν αναπόφευκτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος, προτού αποφασίσει την έναρξη της επιχείρησης, θα έπρεπε να έχει καταρτίσει σχέδιο για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και να είναι προετοιμασμένος να συνεχίσει τις επιχειρήσεις μέχρι την ολοκλήρωση των στόχων του.

«Σε έναν πόλεμο δεν υπάρχουν ημίμετρα που αξίζει να υιοθετήσει κανείς ούτε ισοπαλίες για τις οποίες αξίζει να παίξει», σημειώνει χαρακτηριστικά το άρθρο.

Αντί γι' αυτό, η Ουάσιγκτον επέλεξε να πλήξει την καρδιά του ιρανικού καθεστώτος, επιτρέποντας στη συνέχεια στην Τεχεράνη να χρησιμοποιήσει τα Στενά ως μοχλό πίεσης, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση αναζητούσε διπλωματική διευθέτηση. Η επιλογή αυτή χαρακτηρίζεται καταστροφική από την εφημερίδα, η οποία θέτει παράλληλα το ερώτημα για το πού βρισκόταν το σχέδιο συνεννόησης του Βανς όταν η κυβέρνηση χρειαζόταν μια διέξοδο από την κρίση.

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Tζέι Ντι Βανς / Φωτογραφία AP

Οι βλέψεις του ανιτπροέδρου για το 2028 και οι αιχμές

Το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με τη New York Post, είναι γιατί ο Βανς επέλεξε να διατυπώσει αυτή την κριτική τόσο σύντομα μετά την εκλογική ήττα. Η εφημερίδα αναγνωρίζει ότι οι επιφυλάξεις του για τον πόλεμο μπορεί να είναι ειλικρινείς, εκτιμά όμως ότι πίσω από την παρέμβασή του βρίσκονται και οι προσωπικές πολιτικές του φιλοδοξίες ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Ο αντιπρόεδρος αφήνει να εννοηθεί ότι το Ισραήλ επηρέασε τον Τραμπ προς την κατεύθυνση της στρατιωτικής επιχείρησης «Epic Fury», καθώς και ότι η σχέση των δύο χωρών αποτελεί πλέον πολιτικό βάρος για τις ΗΠΑ. Πρόκειται για θέσεις που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βανς έχει αφήσει να διαφανούν και στο παρελθόν, μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στον Τζο Ρόγκαν, όπου είχε υποστηρίξει ότι το Ισραήλ επιθυμεί να συνεχιστεί επ' αόριστον ο πόλεμος με το Ιράν.

Η εφημερίδα απορρίπτει αυτούς τους υπαινιγμούς, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Τραμπ έχει διαψεύσει πως το Ισραήλ παρέσυρε τις ΗΠΑ στον πόλεμο, ενώ Αμερικανοί πρόεδροι και από τα δύο κόμματα έχουν κατά καιρούς διαφωνήσει με τις ισραηλινές κυβερνήσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με την exit Poll του NBC News, η αμερικανική κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη ως προς τη στήριξη της χώρας στο Ισραήλ.

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«Ο Βανς απλώς αποδίδει τις δικές του απόψεις σε όλους τους υπόλοιπους και ελπίζει ότι, επαναλαμβάνοντάς τες, θα μπορέσει να διασώσει το δικό του πολιτικό μέλλον», αναφέρει με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο η New York Post.

Σύμφωνα με το συντηρητικό μέσο, ο αντιπρόεδρος επιχειρεί να παρουσιάσει τις προσωπικές του θέσεις ως ευρύτερη απαίτηση των ψηφοφόρων, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα διασώσει τις πιθανότητές του για το 2028. Δεν μπορεί, άλλωστε, να επιτεθεί ανοιχτά στις οικονομικές επιλογές του Τραμπ, καθώς οι δασμοί ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις δικές του οικονομικές αντιλήψεις. Ούτε μπορεί να ασκήσει ευθεία κριτική στον πρόεδρο χωρίς να διακινδυνεύσει την υποστήριξή του και, κατ' επέκταση, το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ / Φωτογραφία AP

Σκληρή κριτική της Νew York Post στον Τζέι Ντι Βανς

Η New York Post εκτιμά ότι ο Βανς επιλέγει να μεταθέσει την ευθύνη στο Ισραήλ, έναν ήδη αμφιλεγόμενο στόχο για τα πιο ακραία στοιχεία της αμερικανικής Δεξιάς.

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Μάλιστα, η εφημερίδα καταλήγει με μια ιδιαίτερα σκληρή αναφορά, μιλώντας για «απέλπιδα προσπάθεια, αλλά οι Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι θα πρέπει να είναι ευγνώμονες που γίνεται τώρα», υποστηρίζοντας ότι εάν ο Βανς επιλέγει να ταυτιστεί με τα πιο ακραία στοιχεία της Δεξιάς, τους αντισημίτες, τους συνωμοσιολόγους και τους καιροσκόπους, είναι προτιμότερο αυτό να αποκαλυφθεί πριν από το συνέδριο του 2028, όπου θα αναδειχθεί ο επόμενος προεδρικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών.

«Αν ο Βανς τάσσεται στο πλευρό των ακραίων της Δεξιάς (συμπεριλαμβανομένων των αντισημιτών, των τρελών και των απατεώνων), τότε είναι καλό που το έκανε πριν στεφθεί υποψήφιος πρόεδρος στο συνέδριο του 2028. Έτσι, οι υπόλοιποι από εμάς θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε», καταλήγει χαρακτηριστικά.