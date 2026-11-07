Προειδοποιεί ο Νετανιάχου: Μια κυβέρνηση με αραβικά κόμματα θα «διέλυε» το κράτος του Ισραήλ - iefimerida.gr

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα ότι μια κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ του μπλοκ της αντιπολίτευσης και των αραβικών κομμάτων θα κατέστρεφε το Κράτος του Ισραήλ.

Μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο Κυριακή σε ποιον θα δώσει διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

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Ο επικεφαλής του μπλοκ της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ ο οποίος έχει λάβει την υποστήριξη των αραβικών κομμάτων Ενωμένη Λίστα και Ράαμ (19 έδρες), φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος.

Η προειδοποίηση Νετανιάχου

«Μια τέτοια κυβέρνηση, εξαρτώμενη από ισλαμιστές, θα διαλύσει το Κράτος του Ισραήλ εκ των έσω, όπως συμβαίνει σε ευρωπαϊκές χώρες, και σε οξύτερο βαθμό», προειδοποίησε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Αυτή η δήλωση απηχεί τη ρητορική που χρησιμοποιούν τακτικά Δυτικοί πολιτικοί και ακροδεξιοί σχολιαστές, οι οποίοι ισχυρίζονται αβάσιμα ότι ορισμένες περιοχές της Ευρώπης υπόκεινται στον ισλαμικό νόμο λόγω των μεταναστευτικών πληθυσμών που ζουν εκεί, προκαλώντας κατηγορίες για ισλαμοφοβία.

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Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα επιτεθεί σε αραβικά κόμματα, τα οποία παρουσιάζει ως «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» που επιδιώκουν να «ισλαμοποιήσουν το Ισραήλ».

Δεν αποκλείει συνεργασία ο Άιζενκοτ

Ενώ ο Άιζενκοτ δεν έχει αποκλείσει μια συνεργασία με αραβικά κόμματα, δεν έχει αποκλείσει ούτε μια συμμαχία με υπερορθόδοξα κόμματα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Χέρτζογκ εργάζεται παρασκηνιακά για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Σήμερα, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε την υποστήριξή του σε αυτή την ιδέα, οραματιζόμενος τον εαυτό του επικεφαλής μιας τέτοιας κυβέρνησης. «Ζητώ τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας που θα συγκεντρώσει όλα τα κόμματα του εθνικού στρατοπέδου και όλα τα σιωνιστικά κόμματα που επιθυμούν να διατηρήσουν το Κράτος μας, το μόνο κράτος του εβραϊκού λαού», είπε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ