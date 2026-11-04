 Ο Νετανιάχου λέει πως υπάρχουν σοβαρές υποψίες για ξένη παρέμβαση στις εκλογές στο Ισραήλ - iefimerida.gr
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Ο Νετανιάχου λέει πως υπάρχουν σοβαρές υποψίες για ξένη παρέμβαση στις εκλογές στο Ισραήλ

Νετανιάχου
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου / Φωτογραφία: AP Photo/Ohad Zwigenberg
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«Υπάρχουν σοβαρές υποψίες» για ξένη παρέμβαση στις ισραηλινές εκλογές υποστήριξε σήμερα ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που ο πρόεδρος Χέρτσογκ καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να κάνουν συμβιβασμούς για να σχηματιστεί κυβέρνηση.

«Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ξένα κράτη δαπάνησαν τεράστια χρηματικά ποσά, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Παράλληλα, κατήγγειλε τα στελέχη της αντιπολίτευσης που εμφανίζονται πρόθυμα να συνεργαστούν με αραβικά κόμματα προκειμένου να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό. Μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακραίους ισλαμιστές, ενώ θα δίχαζε την ισραηλινή κοινωνία, τόνισε.

Το βίντεο που ανήρτησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Με πληροφορίες από Times of Israel

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