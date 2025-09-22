Νετανιάχου σε Στάρμερ: Θα στείλεις στρατό να πολεμήσει την τρομοκρατία που ενισχύεις με τις δηλώσεις σου; - iefimerida.gr

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μία όχι και τόσο συνηθισμένη κίνηση από την πλευρά του, απηύθυνε ερωτήματα στον Κιρ Στάρμερ μέσω twitter σε πρώτο πρόσωπο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την απόφαση της Βρετανίας να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, κατηγορώντας τον Στάρμερ ότι «ενισχύει» την τρομοκρατία της Χαμάς, ενώ σχολιάζει ότι πρέπει να έχει «αποκοπεί από την πραγματικότητα» με αυτή τη κίνηση.

Η ανάρτηση του Νετανιάχου

«Πρωθυπουργέ Κιρ Στάρμερ

Είμαι βέβαιος ότι οι προθέσεις σου είναι καλές, αλλά δεν ξέρω τι είναι πιο εμφανές στο άρθρο γνώμης σου· η αποκοπή από την πραγματικότητα, πιστεύοντας ότι η Βρετανία μπορεί να ελέγξει ή ακόμα και να εμποδίσει ποια παλαιστινιακή ομάδα θα αναλάβει την εξουσία σε ένα υποθετικό παλαιστινιακό κράτος, ή η πλήρης παρεξήγηση των κινδύνων και των σοβαρών συνεπειών για την ασφάλεια του Ισραήλ από μια διεθνή αναγνώριση της Παλαιστίνης μετά τις 7 Οκτωβρίου.

Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν θα δεχόταν –και ούτε θα έπρεπε να δεχθεί– μια τέτοια απειλή για την ασφάλειά της ακριβώς στο κατώφλι της· ούτε και το Ισραήλ θα το δεχτεί.

Θα στείλει η Βρετανία «μπότες στο έδαφος» για να πολεμήσει την τρομοκρατία που ενισχύεται από τις δηλώσεις σου;»