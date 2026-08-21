O Νετανιάχου σε ρόλο ψήστη -Ετοιμάζει κεμπάπ στο ιστορικό σουβλατζίδικο Olga, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ρόλο ψήστη ανέλαβε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμμετέχοντας σε βίντεο που τον δείχνει να επισκέπτεται το ιστορικό σουβλατζίδικο Olga.

Το εν λόγω βίντεο δημοσίευσε στα social media ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ο οποίος στην ανάρτησή του αναφέρει ότι «δεν υπάρχει τίποτα σαν τα σουβλάκια στην Olga, στον Σίμο και τον Ντούμπι».

Ο Μπ. Νετανιάχου εμφανίζεται στο βίντεο να στρώνει τραπέζι και να μπαίνει ο ίδιος στην κουζίνα του σουβλατζίδικου για να ψήσει κεμπάπ, αποκαλώντας τη στιγμή «ιστορική»: «Πάντα το τρώω αυτό, αλλά ποτέ δεν το μαγειρεύω», αναφέρει χαρακτηριστικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν έχασε την ευκαιρία να εξαπολύσει βολές κατά πολιτικών αντιπάλων του ενόψει και των επερχόμενων εκλογών, χαρακτηρίζοντάς τους «ψεύτικη κυβέρνηση» που παρουσιάζεται ως δεξιά αλλά στην πραγματικότητα είναι αριστερός συνασπισμός.

Οι παιδικές αναμνήσεις με τον αδελφό του, Γιόνι

Στη συνέχεια θυμήθηκε παιδικές αναμνήσεις με τον αδελφό του, Γιόνι Νετανιάχου, λέγοντας ότι συνήθιζαν να παραγγέλνουν χούμους με ψητές πίτες, αναφέροντας περιπαικτικά: «Καμένη πίτα με χούμους – δεν το αντέχω».

Σημειώνεται ότι αργότερα, ο Μπ. Νετανιάχου μετέβη με τη σύζυγό του, Σάρα, σε συναυλία της τραγουδίστριας Έντεν Μπεν Ζακέν, με τον πρωθυπουργό να χαιρετά μέσω βιντεοκλήσης το κοινό.