Νετανιάχου: Πρέπει να σχηματιστεί νέα, «ισχυρή» κυβέρνηση «της δεξιάς» - iefimerida.gr

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, το πολιτικό στρατόπεδο του οποίου φέρεται να δίνει μάχη στήθος με στήθος με αυτό της αντιπολίτευσης, κατά δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά κέντρα έπειτα από τις εκλογές που διεξήχθησαν χθες Τρίτη στη χώρα, κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση «της δεξιάς», η οποία θα είναι «ισχυρή».

«Η εβραϊκή και η σιωνιστική πλειοψηφία» καλείται πλέον «να ενωθεί» και να κάνει νέα αρχή, είπε, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε «κυβέρνηση με την υποστήριξη των ισραηλινών αράβων», καθώς οι παρατάξεις τους οδεύουν να εξασφαλίσουν ως και 18 έδρες στην Κνέσετ, αριθμό ρεκόρ.