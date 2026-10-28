 Νετανιάχου: Πρέπει να σχηματιστεί νέα, «ισχυρή» κυβέρνηση «της δεξιάς» - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Πρέπει να σχηματιστεί νέα, «ισχυρή» κυβέρνηση «της δεξιάς»

Νετανιάχου συνέντευξη Τύπου
Φωτογραφία: Video
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, το πολιτικό στρατόπεδο του οποίου φέρεται να δίνει μάχη στήθος με στήθος με αυτό της αντιπολίτευσης, κατά δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά κέντρα έπειτα από τις εκλογές που διεξήχθησαν χθες Τρίτη στη χώρα, κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση «της δεξιάς», η οποία θα είναι «ισχυρή».

   «Η εβραϊκή και η σιωνιστική πλειοψηφία» καλείται πλέον «να ενωθεί» και να κάνει νέα αρχή, είπε, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε «κυβέρνηση με την υποστήριξη των ισραηλινών αράβων», καθώς οι παρατάξεις τους οδεύουν να εξασφαλίσουν ως και 18 έδρες στην Κνέσετ, αριθμό ρεκόρ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μπένζαμιν Νετανιάχου ισραήλ Εκλογές

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ