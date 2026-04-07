Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ να μην προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός - iefimerida.gr

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ, να μην συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός με το Ιράν σε αυτό το στάδιο.

Σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο στο ισραηλινό Κανάλι 12, το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή και, ενώ αρχικά παρουσιάστηκε ως συγχαρητήρια προς τον Τραμπ για τη διάσωση Αμερικανού μέλους πληρώματος F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν, στην πραγματικότητα ο Νετανιάχου εξέφρασε ανησυχίες για τους κινδύνους μιας ενδεχόμενης εκεχειρίας.

Τραμπ: «Παραμένει πιθανή μια κατάπαυση πυρός»

Ο Τραμπ απάντησε ότι μια κατάπαυση πυρός παραμένει πιθανή εφόσον το Ιράν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ. Τόνισε, όμως, ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί από το αίτημα για την παράδοση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου και τη δέσμευση ότι η Τεχεράνη δεν θα επαναλάβει τον εμπλουτισμό.

Αξιωματούχοι κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο δήλωσαν ότι, παρότι υπάρχει ενδιαφέρον για συμφωνία, η τρέχουσα στάση του Ιράν καθιστά δύσκολη την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας στο άμεσο μέλλον.