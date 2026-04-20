«Σοκαρίστηκα και λυπήθηκα»: Ο Νετανιάχου καταδικάζει την καταστροφή αγάλματος του Χριστού στον Λίβανο από Ισραηλινό στρατιώτη - iefimerida.gr

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έσπευσε να καταδικάσει την καταστροφή αγάλματος του Χριστού από Ισραηλινό στρατιώτη στο νότιο Λίβανο, περιστατικό που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου καταδίκασε έντονα την καταστροφή του αγάλματος Χριστού από Ισραηλινό στρατιώτη στο νότιο Λίβανο, τονίζοντας ότι η πράξη είναι απαράδεκτη και αντίθετη στις αξίες του Ισραήλ, ενώ τόνισε την ευημερία των Χριστιανών στη χώρα του.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τη συμπεριφορά του στρατιώτη, δηλώνοντας ότι δεν συνάδει με τις αξίες του, και εξετάζει την επιβολή πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων, με προσπάθεια αποκατάστασης του αγάλματος.

Η Καθολική Εκκλησία εξέφρασε έντονη αγανάτηση, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «ταπεινωτικό και προσβλητικό» βεβήλωση ιερού συμβόλου, ζητώντας την άμεση τιμωρία του υπευθύνου και επισημαίνοντας τον παγκόσμιο αντίκτυπο της πράξης.

Το περιστατικό συνέβη στο χωριό Ντέμπελ, όπου ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί, και αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις του Ισραήλ με τις χριστιανικές κοινότητες στην περιοχή, παρακολουθούμενο στενά και διπλωματικά.

Σχολιάζοντας το εξοργιστικό συμβάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Νετανιάχου ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ως εβραϊκό κράτος, το Ισραήλ τιμά και υπερασπίζεται τις εβραϊκές αξίες της ανεκτικότητας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ Εβραίων και πιστών όλων των θρησκειών. Όλες οι θρησκείες ευημερούν στη χώρα μας και θεωρούμε τα μέλη κάθε πίστης ίσα στη διαμόρφωση της κοινωνίας και της περιοχής μας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες, όπως και η συντριπτική πλειονότητα των Ισραηλινών, σοκαρίστηκα και λυπήθηκα όταν έμαθα ότι στρατιώτης των IDF προκάλεσε ζημιά σε καθολικό θρησκευτικό σύμβολο στον νότιο Λίβανο. Καταδικάζω την πράξη με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα και θα ληφθούν τα κατάλληλα αυστηρά πειθαρχικά μέτρα.

Ενώ οι χριστιανοί σφαγιάζονται στη Συρία και τον Λίβανο από μουσουλμάνους, στο Ισραήλ η χριστιανική κοινότητα ευημερεί. Είναι η μόνη χώρα στην περιοχή όπου αυξάνονται τόσο ο πληθυσμός όσο και το βιοτικό επίπεδο των χριστιανών. Το Ισραήλ είναι το μόνο μέρος στη Μέση Ανατολή που τηρεί την ελευθερία λατρείας για όλους. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το περιστατικό και για κάθε προσβολή που προκλήθηκε στους πιστούς στον Λίβανο και σε όλο τον κόσμο», τόνισε ο Νετανιάχου.

Έρευνα από τον ισραηλινό στρατό για το εξοργιστικό περιστατικό

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό διερευνάται, τονίζοντας πως η συμπεριφορά του στρατιώτη «δεν συνάδει με τις αξίες» του στρατού. Παράλληλα, εξετάζεται η επιβολή πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων, ενώ γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης του κατεστραμμένου αγάλματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συμβάν φέρεται να σημειώθηκε στο χωριό Ντέμπελ, περιοχή όπου ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί εναντίον της Χεζμπολάχ, στο πλαίσιο της ευρύτερης έντασης στην περιοχή.

Οργή από την Καθολική Εκκλησία

Η Καθολική Εκκλησία εξέφρασε έντονη αγανάκτηση για το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «ταπεινωτικό και προσβλητικό». Εκπρόσωποι της εκκλησίας έκαναν λόγο για βεβήλωση ιερού συμβόλου και ζήτησαν την τιμωρία του υπευθύνου, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο που έχει η πράξη σε εκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως.

«Ήλπιζα να είναι προϊόν ΑΙ η φωτογραφία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λατινικού Πατριαρχείου στην Ιερουσαλήμ, ο δικηγόρος Φαρίντ Τζουμπράν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό αναμένεται να επηρεάσει τις σχέσεις του Ισραήλ με χριστιανικές κοινότητες στην περιοχή, ενώ παρακολουθείται στενά και σε διπλωματικό επίπεδο.