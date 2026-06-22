 Νετανιάχου: Ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία στον Λίβανο για την εξάλειψη κάθε απειλής - iefimerida.gr
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Νετανιάχου: Ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήρη ελευθερία στον Λίβανο για την εξάλειψη κάθε απειλής

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου / AP
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Την «πλήρη ελευθερία κινήσεων στον Λίβανο» του ισραηλινού στρατού επανέλαβε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υπογράμμισε ξανά σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του τη Δευτέρα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έχουν «πλήρη ελευθερία κινήσεων» για την εξάλειψη κάθε απειλής που προέρχεται από τον νότιο Λίβανο.

«Οι οδηγίες μου, κι αυτές του υπουργού Άμυνας, είναι σαφείς και δεν έχουν αλλάξει: Οι μαχητές μας στον νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ» ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε πως παραμένει αμετάβλητη η θέση του σε ό,τι αφορά τη διατήρηση στρατευμάτων στην αποκαλούμενη «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, «προκειμένου να προστατεύσουμε τους κατοίκους του βορρά και όλους τους πολίτες του κράτους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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