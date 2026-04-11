Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά το καθεστώς του Ιράν -Ο Ερντογάν «σφαγιάζει» τους Κούρδους, λέει - iefimerida.gr

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεσμεύτηκε πως η χώρα του θα συνεχίσει να πολεμά το Ιράν και τις οργανώσεις που αυτό στηρίζει.

Ενώ ΗΠΑ και Ιράν πραγματοποιούν ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά το «τρομοκρατικό» καθεστώς της Τεχεράνης και τις συμμαχικές του οργανώσεις στη Μέση Ανατολή, αυτές που συχνά αναφέρονται ως «πληρεξούσιοι».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Ισραήλ υπό την ηγεσία μου θα συνεχίσει να πολεμά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τους πληρεξούσιούς του, αντίθετα με τον Ερντογάν που τους καλοδέχεται και έσφαξε τους δικούς του Κούρδους πολίτες», έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο X, απευθύνοντας σοβαρές κατηγορίες κατά του Τούρκου προέδρου.

«Η εκστρατεία κατά του Ιράν δεν έχει τελειώσει»

Στο ίδιο μήκος κύματος, σε διάγγελμά του προς τον λαό του Ισραήλ, ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως «η εκστρατεία κατά του Ιράν δεν έχει τελειώσει», αν και είπε πως «έχουμε ιστορικά επιτεύγματα».

Έδειξε μάλιστα έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής όπου ο ιρανικός άξονας είναι σημειώμενος με κόκκινο χρώμα, ο Νετανιάχου λέει ότι «ήθελαν να μας στραγγαλίσουν, και εμείς τους στραγγαλίζουμε». «Τους χτυπήσαμε, αλλά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε», πρόσθεσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα του «εξάλειψε» το πυρηνικό και το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, με τα πλήγματα που εξαπέλυσε στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Καταφέραμε να εξαλείψουμε το πυρηνικό πρόγραμμα και να εξαλείψουμε το πυραυλικό πρόγραμμα» του Ιράν, είπε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος εναντίον της Τεχεράνη αποδυνάμωσε την ιρανική ηγεσία και τους συμμάχους της στην περιοχή.

Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο Νετανιάχου είπε ότι θέλει μια «πραγματική συνθήκη ειρήνης» που «θα κρατήσει για πολλές γενιές».