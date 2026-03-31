Ο Νετανιάχου προεξοφλεί πως το Ιράν θα «καταρρεύσει εκ των έσω» - iefimerida.gr

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προεξόφλησε χθες Δευτέρα ότι το κράτος του Ιράν θα καταρρεύσει εκ των έσω.

Ωωστόσο, επανέλαβε ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν συγκαταλέγεται στους στόχους του πολέμου τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Οκτωβρίου.

«Νομίζω ότι αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει εκ των έσω. Αλλά προς το παρόν, αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνουμε είναι ότι αλλάζουμε τις στρατιωτικές δυνατότητές του, τις βαλλιστικές δυνατότητές του, τις πυρηνικές δυνατότητές του και επίσης το αποδυναμώνουμε στο εσωτερικό», είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax.