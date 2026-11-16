Στις επιπτώσεις της ιρανικής απειλής για την ασφάλεια της Ευρώπης αναφέρθηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη συνάντησή του με τον Τσέχο πρωθυπουργό Αντρέι Μπάμπις στην Ιερουσαλήμ.

O Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η απειλή από το Ιράν δεν περιορίζεται στη Μέση Ανατολή, αλλά επεκτείνεται και στην Ευρώπη, την οποία χαρακτήρισε ευθέως «στόχο» της Τεχεράνης.

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Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έγιναν κατά τη συνάντησή του με τον Αντρέι Μπάμπις στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να αξιοποιεί την παρουσία του Τσέχου ομολόγου του για να στείλει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκαν οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, η δράση οργανώσεων που, σύμφωνα με το Ισραήλ, υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, καθώς και οι πυρηνικές φιλοδοξίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Νετανιάχου επιχείρησε να συνδέσει άμεσα την ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών με την αντιπαράθεση Ισραήλ και Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται στα γεωγραφικά όρια της Μέσης Ανατολής.

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«Η Ευρώπη δεν είναι θεατής, είναι στόχος»

Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να θεωρεί πως βρίσκεται εκτός της εμβέλειας των απειλών που, όπως υποστηρίζει, προέρχονται από την Τεχεράνη.

«Οι πύραυλοι του Ιράν δεν σταματούν στα σύνορα του Ισραήλ, ούτε η τρομοκρατία του, ούτε οι πυρηνικές φιλοδοξίες του. Η Ευρώπη δεν είναι θεατής. Η Ευρώπη είναι στόχος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με τη συγκεκριμένη αποστροφή, ο Νετανιάχου επιχείρησε να αναδείξει την ιρανική απειλή ως ζήτημα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας και όχι αποκλειστικά ως πρόβλημα του Ισραήλ.

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει, κατά την άποψή του, να αντιμετωπίσουν πιο αποφασιστικά την πολιτική της Τεχεράνης, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να έχουν άμεσες συνέπειες και για τη δική τους ασφάλεια.

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Επίθεση στους «αδύναμους ηγέτες» της Ευρώπης

Πέρα από την προειδοποίηση για το Ιράν, ο Νετανιάχου εξαπέλυσε και πολιτική επίθεση εναντίον Ευρωπαίων ηγετών που έχουν διαφοροποιηθεί από τις επιλογές της ισραηλινής κυβέρνησης.

Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες ή πρόσωπα, επέκρινε όσους, σύμφωνα με τον ίδιο, απομακρύνονται από το Ισραήλ, αντιπαραβάλλοντας τη στάση τους με εκείνη του Τσέχου πρωθυπουργού.

«Υπάρχουν αδύναμοι ηγέτες που γυρίζουν την πλάτη τους στο Ισραήλ, ενώ εσύ στέκεσαι όρθιος. Δεν ακολουθείς το πλήθος, δεν υποχωρείς μπροστά στην τρομοκρατία, ακολουθείς τη συνείδησή σου», ανέφερε απευθυνόμενος στον Αντρέι Μπάμπις.

Στο επίκεντρο οι σχέσεις Ισραήλ - Τσεχίας

Η επίσκεψη του Αντρέι Μπάμπις στην Ιερουσαλήμ περιλάμβανε αρχικά κατ' ιδίαν συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων και από τις δύο πλευρές.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας, Δημόσιας Υγείας και Αθλητισμού των δύο χωρών, καθώς και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο στρατιωτικός γραμματέας του Ισραηλινού πρωθυπουργού και οι πρέσβεις.