Νετανιάχου: Eστάλη σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για τη Συρία - iefimerida.gr

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι κατέστη σαφές στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία, αναγνωρίζοντας εμμέσως ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν χθες αεροπορική βάση.

Πρόκειται για την βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα συροτουρκικά σύνορα.

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Παράλληλα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ, ο στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ διεμήνυσε πως ο ισραηλινός στρατός δεν θα επιτρέψει «σε εχθρικές δυνάμεις να εγκατασταθούν» στα συριακά σύνορα.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ανέφερε πως το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί μια ανάπτυξη τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων προς τα νότια, καθώς θα αντιπροσώπευε «απειλή».

Επισημαίνοντας πως το Ισραήλ είχε στείλει ήδη μήνυμα κατά της παρουσίας τουρκικών δυνάμεων στο αεροδρόμιο που βρίσκεται κοντά στο Χαλέπι, ο Νετανιάχου είπε: «Προφανώς, δεν το άκουσαν, οπότε βεβαιωθήκαμε ότι το κατάλαβαν σαφώς».

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ προειδοποίησε»

Ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες από το γραφείο του Iσραηλινού πρωθυπουργού ανέφερε πως «το Ισραήλ προειδοποίησε κατ’ επανάληψη τη Συρία» ότι η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στο έδαφός της θα αποτελούσε «απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ», αλλά η Δαμασκός αγνόησε αυτές τις προειδοποιήσεις.

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Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Συρίας μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ από συμμαχία ισλαμιστών τον Δεκέμβριο του 2024. Επιπλέον ανέπτυξε στρατεύματα σε ουδέτερη ζώνη υπό επιτήρηση του ΟΗΕ, που χώριζε τις ισραηλινές από τις συριακές δυνάμεις στο υψίπεδο του Γκολάν, κάνοντας λόγο για «ζώνη ασφαλείας» από την οποία δεν προτίθεται να αποχωρήσει.

Η Τουρκία, η οποία έχει τεταμένες σχέσεις με το Ισραήλ εδώ και αρκετά χρόνια, διέψευσε πως σχεδίαζε την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Συρία. Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου στη Συρία, Τομ Μπαράκ, καταδίκασε τις επιθέσεις κατηγορώντας το Ισραήλ για «αχρείαστη κλιμάκωση».

ΑΠΕ-ΜΠΕ