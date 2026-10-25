Ο Νετανιάχου ανέβασε εικόνα AI με πυρηνικό πλήγμα στο Τελ Αβίβ -Οι προειδοποιήσεις αν δεν εκλεγεί - iefimerida.gr

Με μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζει πυρηνική έκρηξη στο Τελ Αβίβ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επιχειρεί να αναδείξει τον κίνδυνο που, όπως υποστηρίζει, συνιστά το Ιράν για τη χώρα.

Δύο ημέρες πριν από τις εκλογές, προειδοποιεί ότι η ψήφος υπέρ οποιουδήποτε άλλου υποψηφίου θα μπορούσε να εκθέσει τους Ισραηλινούς στον κίνδυνο ενός «δεύτερου Ολοκαυτώματος».

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Ο Νετανιάχου αναδημοσίευσε τις δηλώσεις του Γιουβάλ Μπλούμπεργκ, δεξιού ακτιβιστή με καταβολές στον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος είχε γράψει στο παρελθόν βιβλίο κατά των Συμφωνιών του Όσλο.

Τι δείχνει η φωτό που αναδημοσίευσε ο Νετανιάχου

Η ανάρτηση του Μπλούμπεργκ, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, περιλάμβανε την εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε ένα τεράστιο σύννεφο σε σχήμα μανιταριού να υψώνεται πάνω από το Τελ Αβίβ, καθώς η πόλη καιγόταν μετά από πυρηνικό πλήγμα.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει μια «πραγματική και απτή υπαρξιακή απειλή», ανέφερε η ανάρτηση που κοινοποίησε ο Νετανιάχου.

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«Εάν οι Ιρανοί αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, τίποτε άλλο δεν θα έχει πλέον σημασία. Όλα τα υπόλοιπα θα ωχριούν μπροστά στην υπαρξιακή απειλή που συνιστά το Ιράν και ο σιιτικός άξονας».

Η ανάρτηση υποστήριζε στη συνέχεια ότι οι αντιπαραθέσεις γύρω από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης Qatargate και των προσπαθειών για την ψήφιση νόμου που θα κατοχυρώνει τη μη στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων, αποτελούν «ένα τεράστιο προπέτασμα καπνού, σχεδιασμένο να αποκρύψει το μοναδικό ζήτημα που επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα».

«Εάν δύο ατομικές βόμβες έπεφταν στο κεντρικό Ισραήλ, ποιος θα ενδιαφερόταν για όλες αυτές τις ασήμαντες αντιπαραθέσεις;» διερωτήθηκε.

«Εάν δύο ατομικές βόμβες έπεφταν στο κεντρικό Ισραήλ, ποιος θα ενδιαφερόταν για όλες αυτές τις ασήμαντες αντιπαραθέσεις;» διερωτήθηκε.