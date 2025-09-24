 Νετανιάχου: Δε θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος -Η αναγνώριση από δυτικές χώρες δεν δεσμεύει το Ισραήλ - iefimerida.gr
Νετανιάχου: Δε θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος -Η αναγνώριση από δυτικές χώρες δεν δεσμεύει το Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου / AP
Η πρόσφατη αναγνώριση, από ορισμένες χώρες της Δύσης, ενός παλαιστινιακού κράτους, «δεν θα δεσμεύσει το Ισραήλ, με κανέναν τρόπο», υπογράμμισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ηγέτες από δεκάδες χώρες τη Δευτέρα συμμετείχαν στα Ηνωμένα Έθνη σε μια διάσκεψη «για τη λύση των δύο κρατών» και πολλές χώρες αναγνώρισαν το Κράτος της Παλαιστίνης, κάνοντας μια ιστορική, διπλωματική στροφή, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επιλογή της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και άλλων χωρών της Δύσης να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος δε φαίνεται να επηρεάζει τα σχέδια του Ισραήλ σχετικά με τη Γάζα αλλά και τη Δυτική Όχθη.

«Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος», ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Νωρίτερα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε πει στην οικογένεια του ομήρου Αλόν Οέλ ότι μια συνδυαζόμενη προσπάθεια σε στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή όλων των ομήρων.

