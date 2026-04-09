Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο - iefimerida.gr

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι δόθηκε εντολή για άμεσες συνομιλίες με τον Λίβανο, ενώ οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται παρά την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Νετανιάχου διέταξε άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, ανταποκρινόμενος σε αιτήματα της Βηρυτού. Στόχος είναι η αποστρατικοποίηση της Χεζμπολάχ.

Οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν άμεσα, με επικεφαλής τον πρέσβη Λάιτερ, χωρίς ενεργή κατάπαυση πυρός.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Αούν, επιβεβαίωσε τις θετικές αντιδράσεις στην πρόταση εκεχειρίας, αλλά τόνισε πως ο Λίβανος θα διαπραγματευτεί μόνο με δικούς του όρους.

Ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε τη συνέχιση των ισραηλινών πληγμάτων εναντίον της Χεζμπολάχ, αναφέροντας πρόσφατες εξουδετερώσεις στελεχών και χτυπήματα σε υποδομές.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε, σύμφωνα με το Al Jazeera και άλλα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, ότι έχει εκδώσει εντολή για την έναρξη άμεσων συνομιλιών με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», μετά από αιτήματα της Βηρυτού.

Νετανιάχου: Απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατό

Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πηγές, φέρεται να είπε:

«Με φόντο τις εκκλήσεις του Λιβάνου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, χθες έδωσα εντολή στο Υπουργικό Συμβούλιο να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με το Λίβανο το συντομότερο δυνατό. Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στην αποστρατικοποίηση της Βηρυτού, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το Ισραήλ εκτιμά τη σημερινή έκκληση του πρωθυπουργού του Λιβάνου να επιβληθεί η κρατική εξουσία στην πρωτεύουσα Βηρυτό και να διασφαλιστεί ότι τα όπλα βρίσκονται αποκλειστικά στα χέρια των νόμιμων θεσμών».

Μάλιστα, σύμφωνα με το Bernie News, o πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει δώσει εντολή για την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», σηματοδοτώντας μια ιστορική στροφή.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, Γιεχιέλ Λάιτερ, θα ηγηθεί της ισραηλινής πλευράς απέναντι στον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν.

Ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο BNN ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα διεξαχθούν υπό συνθήκες εμπλοκής και δεν υπάρχει ενεργή κατάπαυση πυρός με τη Χεζμπολάχ.

Οι στόχοι των διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνου

Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν σε δύο στόχους: την αποστρατικοποίηση της Χεζμπολάχ και την εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι όταν η Βηρυτός προσέγγισε την Ουάσιγκτον τον προηγούμενο μήνα προτείνοντας διαπραγματεύσεις, οι Αμερικανοί απάντησαν ότι το 2025 ήταν το «παράθυρο» του Λιβάνου για να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ και ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ﻿, δήλωσε ότι περισσότεροι από 200 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν στην «Επιχείρηση Αιώνιο Σκότος» της Τετάρτης, η οποία έπληξε πάνω από 100 στόχους σε 10 λεπτά. Ο Κατζ ανέφερε ότι το συνολικό πλήγμα της εκστρατείας πλέον ξεπερνά τους 1.400 μαχητές της Χεζμπολάχ, περισσότερο από το διπλάσιο σε σχέση με τον Δεύτερο Πόλεμο του Λιβάνου. Είπε ακόμη ότι η Χεζμπολάχ «παρακαλά για κατάπαυση πυρός» και ότι το Ιράν ασκεί πίεση λόγω ανησυχίας ότι το Ισραήλ θα καταστρέψει πλήρως την οργάνωση.

Ο Κατζ περιέγραψε μια τετράγραμμη ζώνη ασφαλείας που διαμορφώνεται στο νότιο Λίβανο. Η γραμμή των συνόρων, όπου θα κατεδαφιστούν χωριά για να μη χρησιμοποιηθούν ως σημεία εκκίνησης επιθέσεων. Μια αμυντική γραμμή με προωθημένες θέσεις των IDF, που επεκτείνεται από πέντε σε 15 θέσεις. Μια γραμμή κατά των αρμάτων, πλήρως εγκατεστημένη, για να προστατεύσει τις ισραηλινές κοινότητες. Και ο ποταμός Λιτάνι, όπου οι IDF θα εμποδίσουν την κίνηση μαχητών και όπλων προς το νότο, ενώ θα πλήττουν θέσεις εκτόξευσης σε όλο τον Λίβανο από αέρος.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Αούν﻿, δήλωσε ότι η πρόταση για κατάπαυση του πυρός αρχίζει να λαμβάνει θετικές απαντήσεις, αλλά επέμεινε ότι ο Λίβανος θα διαπραγματευτεί υπό τους δικούς του όρους. «Δεν θα δεχτούμε κανέναν να διαπραγματευτεί εκ μέρους μας», είπε.

Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ ﻿ ανακοίνωσε την αποστρατικοποίηση και της Βηρυτού, διατάζοντας τις δυνάμεις ασφαλείας να συγκεντρώσουν όλα τα όπλα στα χέρια του κράτους.

﻿Συνεχίζονται οι επιθέσεις, παρά την εκεχειρία

Μόλις πριν από 7 ώρες σε ανάρτησή του ο Μ. Νετανιάχου επισήμανε πως θα συνεχιστούν τα πλήγματα προς τη Χεζμπολάχ:

«Συνεχίζουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ με δύναμη, ακρίβεια και αποφασιστικότητα. Στη Βηρυτό εξουδετερώσαμε τον Αλί Γιουσέφ Χαρσάι, τον προσωπικό γραμματέα του γενικού γραμματέα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ και έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του. Ταυτόχρονα, χθες το βράδυ ο Ισραηλινός Στρατός χτύπησε μια σειρά από υποδομές τρομοκρατίας στο νότιο Λίβανο: διαβάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά χιλιάδων όπλων, ρουκετών και εκτοξευτήρων, καθώς και αποθήκες πυρομαχικών, εκτοξευτήρες και διοικήσεις της Χεζμπολάχ. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: όποιος δρα εναντίον των ισραηλινών πολιτών θα πληγεί. Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ σε κάθε μέρος που απαιτείται, μέχρι να επαναφέρουμε την πλήρη ασφάλεια στους κατοίκους του βορρά».

﻿Διπλωματική ένταση και διεθνείς αντιδράσεις

Η κίνηση του Νετανιάχου συμπίπτει με την αυξανόμενη διεθνή πίεση για την επίτευξη σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, με διπλωμάτες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να τονίζουν την ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.