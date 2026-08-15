Νέος σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Ινδονησία - iefimerida.gr

Σεισμός 6,8 Ρίχτερ έπληξε την Βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Κέντρο Γεωεπιστημών της Γερμανίας (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού μετρήθηκε στα 158 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα, τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ και δεκάδες μετασεισμούς που σημειώθηκαν στα ανοικτά της ανατολικής Ινδονησίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Κύματα τσουνάμι μικρότερα του ενός μέτρου καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας της Ασίας μετά τον σεισμό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθη τρεις ώρες μετά τον σεισμό.

Η ινδονησιακή υπηρεσία γεωφυσικής BKMG κατέγραψε τον πρώτο σεισμό στις 04:58 (τοπική ώρα, 00:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15 χιλιομέτρων τον οποίο ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί.

Το 1992 η ίδια περιοχή επλήγη από σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ανέφερε.

Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού ωκεανού, μια πολύ ενεργή σεισμικά ζώνη όπου συναντώνται διάφορες πλάκες του φλοιού της γης προκαλώντας ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.