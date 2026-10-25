Σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απολύθηκε μετά από επεισόδιο σε αγώνα NBA -Πέταξε ποτό σε οπαδούς - iefimerida.gr

Αναστάτωση προκάλεσε στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ το περιστατικό με πρωταγωνίστρια την Μπριτ ΜακΧένρι, στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία φέρεται να αποχώρησε από τη θέση της έπειτα από επεισόδιο σε αγώνα του NBA στην Ουάσιγκτον.

Η 40χρονη, πρώην δημοσιογράφος του ESPN, εργαζόταν ως σύμβουλος Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στις 21 Οκτωβρίου είχε προαχθεί σε νέα θέση, αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες επικοινωνίας και εξωτερικών υποθέσεων στο γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

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Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης στο Capital One Arena, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Washington Wizards με τους Milwaukee Bucks.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Page Six, το περιστατικό συνδέεται με την αποχώρησή της από το υπουργείο. Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα περιέγραψε την εξέλιξη με τη φράση: «Προήχθη και απολύθηκε μέσα σε 24 ώρες».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να σχολιάσει τους λόγους της αποχώρησης, επισημαίνοντας ότι δεν τοποθετείται δημόσια για εσωτερικά ζητήματα προσωπικού.

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Τι συνέβη στις εξέδρες του NBA

Το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε όταν ένας θεατής άρχισε να αποδοκιμάζει τον μπασκετμπολίστα των Milwaukee Bucks, Κάιλ Κούζμα, κάνοντας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Page Six, προσβλητικά σχόλια για την αρραβωνιαστικιά του, το μοντέλο Γουίνι Χάρλοου.

Η ΜακΧένρι, η οποία καθόταν κοντά στο σημείο, φέρεται να παρενέβη ζητώντας από τον οπαδό να σταματήσει τα σχόλια. Κατά την ίδια πηγή, στη συνέχεια άλλοι θεατές στράφηκαν εναντίον της και άρχισαν να την προκαλούν, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να της πέταξε ποτό.

Βίντεο που δημοσίευσε το TMZ καταγράφει την έντονη αντιπαράθεση της ΜακΧένρι με θεατές, οι οποίοι ακούγονται να φωνάζουν επανειλημμένα «Βγάλτε την έξω!».