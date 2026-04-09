Γερμανίδα νεοναζί, που άλλαξε φύλο και κρυβόταν για να αποφύγει τη φυλάκιση, συνελήφθη στην Τσεχία - iefimerida.gr

Σβεν Λίμπιχ
Η νεοναζί Μάρλα‑Σβένια Λίμπιχ, μέχρι πρότινος γνωστή ως Σβεν Λίμπιχ / Φωτογραφία: Screenshot / X
Μια Γερμανίδα νεοναζί, η Μάρλα‑Σβένια Λίμπιχ, μέχρι πρότινος γνωστή ως Σβεν Λίμπιχ, συνελήφθη στην Τσεχία, όπως μετέδωσαν οι γερμανικές δικαστικές αρχές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αλλαγή φύλου της είχε γίνει μετά την έγκριση του «νόμου περί αυτοπροσδιορισμού» από την κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς στα τέλη του 2024.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Γερμανία

Η Λίμπιχ είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 18 μηνών για υποκίνηση μίσους, συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση, αλλά δεν παρουσιάστηκε στις γυναικείες φυλακές του Κέμνιτς, αντίθετα διέφυγε στο εξωτερικό. Η υπόθεσή της είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση το περασμένο καλοκαίρι.

Οι επιπτώσεις του νόμου περί αυτοπροσδιορισμού

Στη Γερμανία ο νόμος επιτρέπει σε ένα άτομο να αλλάξει όνομα και φύλο καταθέτοντας απλώς μια αίτηση στο ληξιαρχείο, χωρίς να απαιτούνται ιατρικά πιστοποιητικά.

Η αλλαγή φύλου της Λίμπιχ πυροδότησε ανησυχίες ότι άνδρες παραβάτες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τον κανονισμό για πρόσβαση σε χώρους γυναικών.

Ο νεοναζί Σβεν Λίμπιχ, πριν από την αλλαγή φύλου / Φωτογραφία: Screenshot / X

Σύλληψη βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος

Ο γενικός εισαγγελέας της Χάλε, Ντένις Τσερνότα, διευκρίνισε ότι η σύλληψη έγινε βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος και ότι η εισαγγελία θα ξεκινήσει διαδικασία για την έκδοσή της στη Γερμανία.

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

