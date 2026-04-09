Γερμανίδα νεοναζί, που άλλαξε φύλο και κρυβόταν για να αποφύγει τη φυλάκιση, συνελήφθη στην Τσεχία - iefimerida.gr

Μια Γερμανίδα νεοναζί, η Μάρλα‑Σβένια Λίμπιχ, μέχρι πρότινος γνωστή ως Σβεν Λίμπιχ, συνελήφθη στην Τσεχία, όπως μετέδωσαν οι γερμανικές δικαστικές αρχές στο Γαλλικό Πρακτορείο.



Η αλλαγή φύλου της είχε γίνει μετά την έγκριση του «νόμου περί αυτοπροσδιορισμού» από την κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς στα τέλη του 2024.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Γερμανία

Η Λίμπιχ είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 18 μηνών για υποκίνηση μίσους, συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση, αλλά δεν παρουσιάστηκε στις γυναικείες φυλακές του Κέμνιτς, αντίθετα διέφυγε στο εξωτερικό. Η υπόθεσή της είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση το περασμένο καλοκαίρι.

Οι επιπτώσεις του νόμου περί αυτοπροσδιορισμού

Στη Γερμανία ο νόμος επιτρέπει σε ένα άτομο να αλλάξει όνομα και φύλο καταθέτοντας απλώς μια αίτηση στο ληξιαρχείο, χωρίς να απαιτούνται ιατρικά πιστοποιητικά.

Η αλλαγή φύλου της Λίμπιχ πυροδότησε ανησυχίες ότι άνδρες παραβάτες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τον κανονισμό για πρόσβαση σε χώρους γυναικών.

Ο νεοναζί Σβεν Λίμπιχ, πριν από την αλλαγή φύλου / Φωτογραφία: Screenshot / X

Σύλληψη βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος

Ο γενικός εισαγγελέας της Χάλε, Ντένις Τσερνότα, διευκρίνισε ότι η σύλληψη έγινε βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος και ότι η εισαγγελία θα ξεκινήσει διαδικασία για την έκδοσή της στη Γερμανία.