Γερμανίδα νεοναζί, που άλλαξε φύλο και κρυβόταν για να αποφύγει τη φυλάκιση, συνελήφθη στην Τσεχία - iefimerida.gr

Μια Γερμανίδα νεοναζί, η Μάρλα‑Σβένια Λίμπιχ, μέχρι πρότινος γνωστή ως Σβεν Λίμπιχ, συνελήφθη στην Τσεχία, όπως μετέδωσαν οι γερμανικές δικαστικές αρχές στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Η αλλαγή φύλου της είχε γίνει μετά την έγκριση του «νόμου περί αυτοπροσδιορισμού» από την κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς στα τέλη του 2024.
Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Γερμανία
Η Λίμπιχ είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 18 μηνών για υποκίνηση μίσους, συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση, αλλά δεν παρουσιάστηκε στις γυναικείες φυλακές του Κέμνιτς, αντίθετα διέφυγε στο εξωτερικό. Η υπόθεσή της είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση το περασμένο καλοκαίρι.
Οι επιπτώσεις του νόμου περί αυτοπροσδιορισμού
Στη Γερμανία ο νόμος επιτρέπει σε ένα άτομο να αλλάξει όνομα και φύλο καταθέτοντας απλώς μια αίτηση στο ληξιαρχείο, χωρίς να απαιτούνται ιατρικά πιστοποιητικά.
Η αλλαγή φύλου της Λίμπιχ πυροδότησε ανησυχίες ότι άνδρες παραβάτες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τον κανονισμό για πρόσβαση σε χώρους γυναικών.
Σύλληψη βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος
Ο γενικός εισαγγελέας της Χάλε, Ντένις Τσερνότα, διευκρίνισε ότι η σύλληψη έγινε βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος και ότι η εισαγγελία θα ξεκινήσει διαδικασία για την έκδοσή της στη Γερμανία.