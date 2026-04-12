Το τεχνολογικό θαύμα της Κίνας -Ετοιμάζει υπερηχητικό τρένο που εκτοξεύεται στα 700 χλμ./ώρα σε 2 δευτερόλεπτα [βίντεο] - iefimerida.gr

Σε μια θεαματική επίδειξη, μια ομάδα ερευνητών από την Κίνα επιτάχυνε ένα όχημα μαγνητικής αιώρησης σε ταχύτητα 700 χλμ./ώρα σε μόλις δύο δευτερόλεπτα, σημειώνοντας ένα παγκόσμιο ρεκόρ που αναδεικνύει τις δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας αιχμής.

Η δοκιμή, που μεταδόθηκε ζωντανά πριν μερικούς μήνες, πραγματοποιήθηκε σε μια πίστα δοκιμών μήκους 400 μέτρων και περιελάμβανε ένα αντικείμενο ενός τόνου εξοπλισμένο με υπεραγώγιμο ηλεκτρικό σύστημα.

