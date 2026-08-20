Ο Τραμπ παρουσίασε το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου, κόστισε σχεδόν 6 εκατ. δολάρια - iefimerida.gr

Τον ρόλο του ξεναγού στον Λευκό Οίκο ανέλαβε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας το ελικοδρόμιο που κατασκευάζει αξίας περίπου 5 με 6 εκατομμυρίων δολαρίων.



Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με ενθουσιασμό για τον γρανίτη που τοποθετείται, λέγοντας ότι ο χώρος προσγείωσης των ελικοπτέρων θα άφηνε τους ξένους ηγέτες που επισκέπτονται τον Λευκό Οίκο «πολύ εντυπωσιασμένους».

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Ο Ντόναλντ Τραμπ με δημπσιογράφους στο εργοτάξιο κατασκευής του νέου ελικοδρομίου στον Λευκό Οίκο

Φυσικά, εξήρε με κάθε λεπτομέρεια την υπεροχή του γρανίτη έναντι της ασφάλτου και ισχυρίστηκε ότι η πέτρα μπορεί να αντέξει πίεση 2,46 εκατομμυρίων κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο. «Αυτή είναι πέτρα που, αν πάρεις ένα σφυρί και αρχίσεις να τη χτυπάς τώρα – όλη μέρα – δεν θα δεις ούτε σημάδι επάνω της. Κυριολεκτικά, τέτοια είναι η αντοχή της» είπε ο Τραμπ.



Ντόναλντ Τραμπ: Ένα πράγμα που ξέρω να κάνω είναι να χτίζω

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης για πρώτη φορά ότι αντικατέστησε με λευκο γρανίτη τον διάδρομο από την είσοδο του Λευκού Οίκου που χρησιμοποιείται για διπλωματικές επισκέψεις, καθώς και ένα τμήμα του ασφαλτοστρωμένου δρόμου γύρω από τον Νότιο Κήπο. «Ένα πράγμα που ξέρω να κάνω είναι να χτίζω», είπε, υποστηρίζοντας ότι η άσφαλτος «δεν είναι κατάλληλη για ένα σπουδαίο κτίριο ή για έναν σπουδαίο χώρο όπως ο Λευκός Οίκος».

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Ο Ντόναλντ Τραμπ πβάζει την υπογραφή του στον γρανίτη του ελικοδρομίου

Είπε ακόμη ότι, αν είχε χρησιμοποιήσει απλώς «πολύ ισχυρό σκυρόδεμα», αυτό θα άντεχε «μόνο ένα πολύ μικρό κλάσμα» της αντοχής που έχει ο γρανίτης.



Το σόου Τραμπ: Υπέγραψε πάνω στον γρανίτη

Σε κάποια στιγμή την Τετάρτη, ο Τραμπ υπέγραψε στο πίσω μέρος μιας από τις πλάκες γρανίτη, πάνω στην οποία είχε αναγραφεί για την περίσταση «Ντόναλντ Τραμπ 45ος -47ος πρόεδρος».



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Η μπροστινή πλευρά της πλάκας έχει διαμορφωθεί σε σχήμα αετού και, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα τοποθετηθεί στο προεδρικό έμβλημα του ελικοδρομίου.

«Νόμιζα ότι αυτή θα ήταν μια λίγο διαφορετική συνέντευξη Τύπου», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Επρόκειτο να υπογράψουμε αυτή την πλάκα ιδιωτικά και απλώς να την τοποθετήσουμε. Είπα: 'Αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι πρέπει να δουν οι δημοσιογράφοι', και ελπίζω να σας άρεσε».

Ο Τραμπ ζήτησε επίσης από ορισμένους από τους εργάτες του έργου να υπογράψουν τον γρανίτη και αστειεύτηκε λέγοντας ότι θα μπορούσαν να τον τοποθετήσουν ανάποδα, ώστε η υπογραφή του να είναι ορατή στις μελλοντικές γενιές. «Καλή δουλειά, παιδιά», είπε στους εργάτες. «Ξέρει κανείς τη λέξη “media”;» αστειεύτηκε, αναφερόμενος στα μέσα ενημέρωσης.

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Ποιος πληρώνει το κόστος



Και γι’ αυτό το έργο – όπως και για την αίθουσα χορού – το κόστος κατασκευής αναλαμβάνουν ιδιώτες. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ανακοίνωσε την κατασκευή του ελικοδρομίου τον Ιούλιο, είχε δηλώσει ότι η Silorsky, η εταιρεία που κατασκευάζει τα ελικόπτερα του στόλου Marine One που μεταφέρουν τον πρόεδρο, θα αναλάμβανε το κόστος.



«Αυτοί πληρώνουν το κόστος. Είναι περίπου 5 ή 6 εκατομμύρια δολάρια. Καλύπτουν όλο το κόστος« είχε δηλώσει τότε, προσθέτοντας την Τετάρτη πως υπάρχουν και επιπλέον «δωρεές από πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένου και εμένα».