«Άνθρωπος για όλες τις εποχές»: Το νέο προπαγανδιστικό ημερολόγιο Πούτιν για το 2026 [εικόνες] - iefimerida.gr

Ένα νέο προπαγανδιστικό ημερολόγιο με πρωταγωνιστή τον Βλαντίμιρ Πούτιν κυκλοφόρησε στα ρωσικά περίπτερα και βιβλιοπωλεία, προβάλλοντας τον Ρώσο πρόεδρο ως πανίσχυρο, ακάματο και πολυπράγμονα «πατέρα του έθνους».

Οι φωτογραφίες, συχνά σε υπερβολικό βαθμό σκηνοθετημένες, καλύπτουν κάθε μήνα του 2026 και συνοδεύονται από μια χαρακτηριστική δήλωση του Πούτιν από τη χρονιά που πέρασε.

Πούτιν: «Τα σύνορα της Ρωσίας δεν τελειώνουν ποτέ»

Στις σελίδες του ημερολογίου ο Πούτιν εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί σε διάφορες δραστηριότητες: να οδηγεί snowmobile, να κάνει πεζοπορία στα βουνά, να παίζει πιάνο με κοστούμι και γραβάτα, ακόμη και να σωριάζει στο καναβάτσο τον συναθλητή του στο τζούντο. Η αισθητική θυμίζει παλαιότερες προσπάθειες προβολής της αρρενωπότητας του Πούτιν, αν και αυτήν τη φορά απουσιάζουν οι διαβόητες ημίγυμνες φωτογραφίες.

Το ημερολόγιο του 2026 με πρωταγωνιστή τον Βλαντίμιρ Πούτιν κυκλοφόρησε στα ρωσικά περίπτερα και βιβλιοπωλεία

Παράλληλα, κάθε μήνας συνοδεύεται από μια «σοφή ρήση» του Πούτιν. Τον Φεβρουάριο δηλώνει: «Τα σύνορα της Ρωσίας δεν τελειώνουν ποτέ».

Τον Αύγουστο μοιράζεται το προσωπικό του… μυστικό επιτυχίας:

«Η συνταγή μου για ενέργεια: Να κοιμάσαι λίγο, να δουλεύεις πολύ και να μην γκρινιάζεις».

Σε άλλη σελίδα, η φωτογραφία όπου ποζάρει περήφανα μετά από αγώνα τζούντο, συνοδεύεται από τη φράση: «Είμαι περιστέρι, αλλά έχω πολύ δυνατά σιδερένια φτερά».

Ενώ δίπλα σε μια εικόνα όπου κρατά ένα τεράστιο ψάρι, προστίθεται η απειλή: «Η ρωσική αρκούδα δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός και δεν θα παραδώσει τα δάση της».

Η έμμεση απειλή προς τη Δύση

Μολονότι η ρωσική εισβολή συνεχίζεται για σχεδόν τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία, το ημερολόγιο δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στον πόλεμο ή στις διεθνείς επιπτώσεις του. Αντ’ αυτού, κυριαρχεί ένα αφήγημα αντοχής και ανύψωσης του ηθικού των πολιτών.

Σε μία από τις σελίδες ο Πούτιν σημειώνει: «Πιστεύω στα επιτεύγματά μας, στις νίκες μας και στο μέλλον της Ρωσίας».

Σε άλλη, παραδέχεται μεν μια «δύσκολη περίοδο», αλλά καλεί τους Ρώσους πολίτες να «συνεχίσουν να θέτουν μακροπρόθεσμους στόχους».

Και φυσικά δεν λείπει το υπαινικτικό μήνυμα προς τη Δύση: «Είναι άσκοπο να απειλεί κανείς τη Ρωσία, γιατί αυτό απλώς μας κάνει πιο δυνατούς».

Αναλυτές: Σκηνοθετημένο ίματζ ενός «αιώνιου» ηγέτη

Σύμφωνα με τη Fiona Hill, ειδική σε θέματα Ρωσίας και πρώην επικεφαλής του ρωσικού γραφείου στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, το ημερολόγιο χτίζει μια εικόνα «ενός άνδρα για κάθε εποχή». Όπως σημειώνει, στόχος είναι να υπενθυμίζεται διαρκώς στους πολίτες «πόσο εμβληματικός και πόσο έλεγχο ασκεί» ο Πούτιν, εμφανιζόμενος ως σύμβολο σταθερότητας.

Ο Ρώσος αναλυτής Μαξίμ Τρουντολιουμπόφ προσθέτει ότι το είδος αυτό της προπαγανδιστικής τέχνης «είναι σχεδιασμένο να αποπνέει σταθερότητα και προβλεψιμότητα, ακόμη κι αν η πραγματικότητα απέχει πολύ από αυτό».

Η έκδοση του ημερολογίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Πούτιν έχει ήδη τροποποιήσει το ρωσικό Σύνταγμα, επιτρέποντάς του να διεκδικήσει δύο ακόμη εξαετείς θητείες — γεγονός που θα μπορούσε θεωρητικά να τον διατηρήσει στην εξουσία έως το 2036.

Με τιμή περίπου 3,50 δολάρια το ημερολόγιο διατίθεται σε σημεία πώλησης σε όλη τη Ρωσία, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως προπαγανδιστικό εργαλείο και υπενθύμιση της «διαχρονικής» παρουσίας του Πούτιν στο ρωσικό δημόσιο βίο, σχολιάζουν δυτικά ΜΜΕ.