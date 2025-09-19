Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία από Κομισιόν, τέλος στις εισαγωγές LNG -Λάιεν: «Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την κάνουλα» - iefimerida.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στα κράτη-μέλη το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρός της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Θέλουμε η Ρωσία να φύγει από το πεδίο της μάχης και να έλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αυτός είναι ο τρόπος να δώσουμε στην ειρήνη μια πραγματική ευκαιρία», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Φον ντερ Λάιεν: «Αυξάνουμε την πίεση»

«Η Ρωσία δείχνει το πλήρες μέγεθος της περιφρόνησής της για τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο. Έτσι, αυξάνουμε την πίεση. Η 19η δέσμη κυρώσεων καλύπτει την ενέργεια, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τους εμπορικούς περιορισμούς».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νέα σειρά κυρώσεων κατά της Ρωσίας την Παρασκευή, στην τελευταία προσπάθεια των Βρυξελλών να στερήσουν από το Κρεμλίνο έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και πλήρη απαγόρευση συναλλαγών στους παραγωγούς πετρελαίου Rosneft και Gazprom Neft, μεταδίδει το ειδησεογραφικό δίκτυο Euractiv.

Στις κυρώσεις περιλαμβάνονται επίσης περιορισμοί για τους Ρώσους εμπόρους κρυπτονομισμάτων και 45 εταιρείες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες και είναι ύποπτες για συμμετοχή σε καταστρατήγηση των κυρώσεων, καθώς και 118 πρόσθετες καταχωρίσεις στις «μαύρες» λίστες του «σκιώδους στόλου» των δεξαμενόπλοιων της Ρωσίας που χρησιμοποιούνται για να παρακάμψουν το ανώτατο όριο τιμών πετρελαίου της Δύσης.

«Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την κάνουλα», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε βιντεοσκοπημένη ομιλία την Παρασκευή. «Καλώ τώρα τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν γρήγορα αυτές τις νέες κυρώσεις», πρόσθεσε.

19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας προς έγκριση

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ θα προτείνει επίσης «την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των ρωσικών εισαγωγών ορυκτών καυσίμων».

Τα τελευταία μέτρα επρόκειτο αρχικά να παρουσιαστούν την Τετάρτη, αλλά αναβλήθηκαν καθώς ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επέβαλε «σημαντικές κυρώσεις» στη Ρωσία εάν η ΕΕ σταματούσε «αμέσως» την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Οι ηγέτες της ΕΕ είναι πρόθυμοι να αυξήσουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα από κοινού με την Ουάσιγκτον, εν μέσω αμφιταλαντευόμενης υποστήριξης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, επισημαίνει το ευρωπαϊκό ΜΜΕ.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, τα πιο «φιλορωσικά» κράτη του μπλοκ, εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, παρά το γεγονός ότι οι καθαρές αγορές ρωσικής ενέργειας από την ΕΕ μειώθηκαν δραματικά μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να καταργήσει πλήρως τη ρωσική ενέργεια έως το 2028. Αξιωματούχος κράτους-μέλους της ΕΕ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο Euractiv ότι το πακέτο δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί στις χώρες της ΕΕ, αλλά αναμένεται να περιλαμβάνει πρόταση για τα κράτη-μέλη να διακόψουν σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου έως το 2027 αντί για το 2028.

«Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου έως την 1η Ιανουαρίου 2027» τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, επισημαίνοντας ότι «τα μετρητά από τις πωλήσεις ενέργειας διατηρούν τον πόλεμο της Ρωσίας». «Δεν θα σταματήσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία μέχρι να τερματίσει τον πόλεμό της», προσθέτει.

