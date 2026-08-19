 Νέο μπλόκο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα supermarket -Πού απαγορεύεται να παρκάρουν - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μπλόκο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα supermarket -Πού απαγορεύεται να παρκάρουν

Πάρκινγκ σουπερμάρκετ
Νέα απαγόρευση για το παρκάρισμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο σουπερμάρκετ
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Μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες supermarket στην Ευρώπη βάζει περιορισμούς στη στάθμευση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επικαλούμενη το αυξημένο βάρος τους αλλά και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η συνεχής αύξηση του αριθμού των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους δημιουργεί νέα δεδομένα όχι μόνο για τις υποδομές φόρτισης, αλλά και για χώρους που μέχρι σήμερα θεωρούσαμε δεδομένο ότι μπορούν να φιλοξενήσουν οποιοδήποτε επιβατικό όχημα.

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