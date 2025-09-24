Το υποθαλάσσιο τούνελ που αλλάζει τον χάρτη της Ευρώπης -Πού κατασκευάζεται το «θαύμα» των 18 χλμ. - iefimerida.gr

Οι εργασίες κατασκευής του κολοσσιαίου έργου βρίσκονται υπό εξέλιξη και ήδη υπολογίζεται μια μικρή καθυστέρηση για την παράδοσή του.

Η κατασκευή της υπερσύγχρονης υποθαλάσσιας σήραγγας που θα ενώνει την σκανδιναβική χερσόνησο με την κεντρική Ευρώπη συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με την εγκατάσταση που κατασκευάζονται οι τσιμεντένιοι «σωλήνες» του τούνελ να αποτελεί αυτή την στιγμή το μεγαλύτερο εργοστάσιο σκυροδέματος στον κόσμο.

