Ρουμανία: Νέο δυστύχημα στον δρόμο που σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ -Νεκρός 68χρονος Βούλγαρος - iefimerida.gr

Νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, στον αυτοκινητόδρομο DN6, τον ίδιο δρόμο δηλαδή που έγινε το τροχαίο με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με το Mega, το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της πόλης Κραϊόβα, αρκετά μακριά από την Τιμισοάρα. Από το δυστύχημα ανασύρθηκε νεκρός ένας 68χρονος Βούλγαρος, οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου.

Πώς έγινε το νέο δυστύχημα στον «δρόμο του θανάτου»

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε τη στιγμή που ο οδηγός του ΙΧ, ενώ προσπερνούσε προπορευόμενο φορτηγό, πάνω στην προσπέραση, βγήκε από την πορεία του, μπήκε στην αντίθετη λωρίδα και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα.

Πρόκειται για δυστύχημα το οποίο ομοιάζει με το τροχαίο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ο άνδρας απεγκλωβίστηκε νεκρός.