Nέο βίντεο της Χαμάς με Ισραηλινογερμανό όμηρο που κρατείται στη Γάζα -Τι ζητάει από τον Νετανιάχου - iefimerida.gr

Νέο οπτικό υλικό με τον 24χρονο Ισραηλινογερμανό όμηρο Αλόν Οχέλ, ο οποίος κρατείται από τη Χαμάς, δόθηκε στη δημοσιότητα, με τον ίδιο να κάνει έκκληση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο, ούτε την ημερομηνία της εγγραφής του.

Ο Οχέλ, ο οποίος απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, εμφανίζεται για δεύτερη φορά σε σχετικό βίντεο μέσα στον Σεπτέμβριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων, πρόκειται για έναν από τους νέους που είχαν παραβρεθεί στο μουσικό φεστιβάλ Supernova, στο νότιο Ισραήλ, το οποίο εξελίχθηκε σε σημείο μαζικής απαγωγής.

Στο βίντεο, ο 24χρονος απευθύνει έκκληση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ώστε να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα. Παράλληλα, ζητά από την οικογένειά του να συνεχίσει να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, ώστε να ενταθεί η πίεση για επίλυση του ζητήματος.

Τα πλάνα δείχνουν τον Οχέλ να μιλά μπροστά σε τηλεοπτική οθόνη που προβάλλει δηλώσεις του Νετανιάχου, φορώντας μαύρη μπλούζα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Φόρουμ Ομήρων, επικαλούμενο την οικογένεια του νεαρού, κάλεσε τα ΜΜΕ να αποφύγουν τη δημοσίευση της εικόνας του και αποσπασμάτων του βίντεο, σεβόμενο την ψυχολογική κατάσταση των συγγενών και την ασφάλεια των αιχμαλώτων.

Ο Αλόν Οχέλ καταγόταν από το χωριό Λαβόν, στο βόρειο Ισραήλ, και σχεδίαζε να ξεκινήσει σπουδές στη μουσική μετά από ταξίδι στην Ασία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, απήχθη μαζί με άλλους τρεις άνδρες στον αυτοκινητόδρομο 232, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Πρόκειται για έναν από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 47 όμηροι παραμένουν μέχρι σήμερα στη Γάζα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι τουλάχιστον 25 από αυτούς έχουν χάσει τη ζωή τους.